Русская линия
Сводка новостей от 24 февраля 2021

Протоиерей Николай Данилевич: Для защиты Церкви верующие готовы массово выйти на улицы
В Украинской Православной Церкви заявили, что бесконечное давление властей на приходы канонической Церкви может спровоцировать в стране массовые протесты…

Протоиерей Николай ДанилевичЗаместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич в программе «Право на веру» на Youtube-канале «Перший Козацький» заявил, что верующие канонической Церкви настроены очень решительно и готовы массово выйти на улицы с протестами против антицерковных действий властей, но в приходах пока удаётся сдерживать эти порывы, сообщает СПЖ.

«Мы будем отстаивать наши права всеми законными способами. Если власть не будет слышать, мы будем выходить на улицу, люди готовы, очень много людей готовы выйти, если не будет каких-то подвижек со стороны государства, — сказал спикер УПЦ. — Люди сами хотят, мы даже сдерживаем в какой-то мере людей».

Он отметил, что сейчас ломаются привычные правила взаимодействия и реакция на них непредсказуема. Но есть надежда на мирное решение проблем, если прихожане проявят свою социально-общественную позицию в защите Церкви.

«Если бы нас было мало — это одно, а нас много, и мы должны этим пользоваться и защищать свою Церковь. Не сидеть и не ждать, что кто-то защитит. От каждого из нас сейчас зависит судьба нашей Церкви», — подытожил отец Николай.

Русская линия

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Протоиерей Николай Данилевич: Для защиты Церкви верующие готовы массово выйти на улицы
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