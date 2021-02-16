16 февраля 2021 года во время очередного заседания Священного Синода Константинопольского Патриархата в Стамбуле было принято решение назначить главу Галльской митрополии Фанара, охватывающую территорию Франции, митрополита Эммануила (Адамакиса) на вторую по чести Халкидонскую кафедру в Турции, сообщает СПЖ со ссылкой на греческий портал «Ромфея».

За особые заслуги Синод решил присвоить митрополиту Эммануилу, который активно участвовал в создании «ПЦУ» и председательствовал на соборе раскольников в Киеве, титул «геронда-митрополит» и назначить его на одну из самых авторитетных и почётных кафедр Константинопольского Патриархата — Халкидонскую, которую до сегодняшнего дня возглавлял митрополит Афанасий (Папас).

В то же время Синод Константинопольского Патриархата отстранил митрополита Афанасия от управления Халкидонской митрополией за «целый ряд неканонических действий» и «непослушание и неуважение» к Патриарху Варфоломею и Синоду. Кроме того, митрополит Афанасий «причислен к иерархам, которые больше не служат Вселенскому престолу, так как является бывшим митрополитом».

Что конкретно натворил владыка Афанасий, и за что его постигла кара Патриарха Варфоломея, остаётся неизвестным, но очевидно, что в настоящее время глава Фанара видит именно в митрополите Эммануиле своего будущего приемника.

Временно управлять Галльской митрополией Константинопольского Патриархата вместо митрополита Эммануила назначен викарий Галльской митрополии епископ Ригийский Ириней (Аврамидис).

Патриаршим экзархом новообразованной Мальтийской экзархии Константинопольского Патриархата был избран титулярный епископ Авидский Кирилл (Катерелос).

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