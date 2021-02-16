Глава Петрозаводска Ирина Мирошник подписала постановление о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети и планировочной структуры. Названия присвоены на основании ходатайств Карельского научного центра Российской академии наук, государственного издательства «Периодика» и гостелерадиокомпании «Карелия», обращений жителей города, сообщается на странице «В Контакте» Администрации Петрозаводского городского округа.

Так, одному из старейших парков России, в советские годы переименованному в парк Культуры и Отдыха, возвращено историческое наименование XVIII века Государев сад. Этот ценный топоним в форме притяжательного прилагательного найден в документах фонда Петрозаводского городового магистрата, хранящегося в Национальном архиве Республики Карелия. Возвращение старинного названия парковой территории не влечёт за собой каких-либо расходов, а также необходимости внесения изменений в документы.

Ещё одна новая площадь, сформированная в микрорайоне Древлянка-9, получила имя карельского поэта и писателя Владимира Брендоева. Сквер, расположенный рядом с улицей Анохина, будет именоваться сквером Карельских Рун. Соседнему скверу, находящемуся около Петрозаводского университета, присвоено имя одного из создателей отечественного финно-угроведения Дмитрия Бубриха. Одна из будущих улиц Древлянки получит имя карельского крестьянина Ивана Рокаччу, противостоявшего шведским захватчикам на рубеже XVI — XVII веков. Данные имена присвоены по предложению журналистов ГТРК «Карелия».

Учёные института языка и литературы КарНЦ РАН предложили включить в реестр наименований города исторические названия территорий Савковщина, Сарафановка, Балбекова и Татти. Указанные географические объекты не используются в адресации, однако имеют историческую ценность, являясь нематериальным культурным наследием, так как отражают историю населённых пунктов, вошедших в черту города в XX веке.

Новые адресные объекты, сформированные в районах индивидуальной застройки на Кукковке и Сулажгорском Кирпичном Заводе, получили имена карельских деревень и рек — Ивинский, Кудамский, Метчелицкий, Ладва-Веткинский переулки и Другорецкая улица. На Древлянке новая улица дополнит ряд сложившихся названий, посвящённых близлежащим водоëмам — Семивёрстная улица, которая наименована по расположенному в окрестностях Семивёрстному озеру.

Несколько проулков образовано в промышленных зонах. По традиции, названия на таких территориях отражают специфику местности, отныне на карте города значатся проулки Промысловый, Отраслевой, Онегзаводская Ветка.

Утверждённые наименования предварительно рассматривались и были одобрены на заседаниях Комиссии по культурно-историческому наследию и Комиссии по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети и планировочной структуры.

Русская линия