Бывший схиигумен Среднеуральского монастыря отец Сергий Романов, лишённый сана решением Церковного суда Екатеринбургской епархии и ныне пребывающий в СИЗО за захват обители и отказ повиноваться властям, продолжает винить в своих грехах своего бывшего правящего архиерея митрополита Кирилла (Наконечного) и строить из себя великого подвижника православного благочестия.

Так в интервью «Московскому комсомольцу» из СИЗО он без ложной скромности рассказал, что сейчас сильно постится: «в монастыре я был 65 кг, а здесь сейчас 57». Кроме того, бывший отец Сергий поведал журналистам, что молится по 7,5 часов так, что и книги ему некогда читать. «Молюсь. Иисусову молитву читаю 7,5 часов, потом Евангелие, Псалтырь, Акафисты. Ночью просыпаюсь, чтобы молитву сотворить».

Сложно представить, чтобы истинный подвижник благочестия рассказывал на публику о своих духовных подвигах, но в случае с возомнившим себя таковым отцом Сергием — это вполне нормально.

Что же касается интернет-выступлений против священноначалия, то «там про покаяние», скромно указал «подвижник». Самому же каяться ему не в чем. «Гитлера, Ленина, Муссолини не отлучили, а меня отлучили. За что? Совесть моя чиста и руки чисты», — заявил бывший схиигумен.

На замечание журналистов о том, что «вы ведь уже попадали за решетку за убийство», он ответил: «38 лет назад. А Моисей не убивал? Величайший пророк. А кто в Царствие Небесное вошёл первым? Разбойник. Господь Бог позволил с его участием пять монастырей построить. Не путать карман свой с карманом церковным. На мне никакой недвижимости нет».

На один из последних вопросов: «Чем бы занимались, если бы отпустили сейчас?», бывший отец Сергий ответил: «Молился бы только. Шума я не хочу».

Но уже вскоре СМИ распространили новое его распоряжение: он повелел свои «духовным чадам» отправить из захваченного ими Серднеуральского монастыря в Казань митрополиту Кириллу (Наконечному) (владыка решением Синода был переведён с Екатеринбургской на Казанскую кафедру) гроб, который стоял у него в келии в напоминание о смерти.

Таким образом, «отец» Сергий якобы заботится о спасении своего бывшего «много прегрешившего» против него архипастыре. «Помнящий о смерти вовек не согрешит», — пояснил бывший отец Сергий.

А тем временем весь православный люд в России с удивлением продолжает наблюдать за всем этим псевдо-православным шоу в СМИ и недоумевать, какой ещё способ придумает «схиигумен», чтобы напомнить о себе.

«Гроб о. Сергия (Романова) отправлен из Среднеуральского монастыря в Казань — митрополиту Кириллу (Наконечному)», — рапортуют сегодня российские СМИ.

Русская линия