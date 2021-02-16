15 февраля 2021 года президент Сербии Александр Вучич в честь Дня государственности Сербии удостоил государственных наград Республики Сербия выдающихся политических и культурных деятелей страны, а также ряд иностранных граждан, сообщает Патриархия.Ru со ссылкой на ТАСС и сайт президента Сербии.

Среди награжденных — Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, вице-премьер Российской Федерации Юрий Борисов и российский скульптор Александр Рукавишников.

Орден Республики Сербия на цепи, высшая награда Сербии, присужден Патриарху Кириллу «за заслуги в развитии и укреплении дружеских отношений и сотрудничества между Россией и Сербией», говорится в указе президента Сербии.

Юрий Борисов удостоен ордена Республики Сербия на ленте за исключительные заслуги в развитии отношений Сербии и России. Александр Рукавишников, автор памятника Стефану Неманье в Белграде, награжден Сретенским орденом первой степени.

Среди награжденных также сербский режиссёр Эмир Кустурица, музыканты Горан Брегович и Борислав Джорджевич.

Александр Вучич поблагодарил всех награжденных «за дружбу, развитие отношений и продвижение сербской культуры в мире».

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