Тысячи верующих и священников Русской Православной Церкви в России и за рубежом давно почитают воина Евгения Родионова святым мучеником, принявшим смерть от чеченских боевиков за отказ снять нательный крестик. В народе уже много лет распространяются его иконы. Однако до канонизации этого мужественного русского воина до сих пор так и не дошло. При этом формальной причиной в отказе к причислению воина Евгения к лику святых называется отсутствие доказательств его христианской кончины.

Тысячи священнослужителей Русской Православной Церкви, убитые большевиками в застенках НКВД, также остаются непрославленными в лике Новомученников Церкви Русской по формальному поводу, поскольку они под пытками признали себя виновными в «антисоветской агитации». Этого факта уже оказалось достаточным, чтобы в Церкви воздержались от того, чтобы называть их мучениками за Христа.

Не прославлен также и отец Даниил Сысоев и ещё тысячи священников, которые были убиты неизвестными. Остаётся непрославленным настоятель Свято-Троицкого храма села Прямухино Тверской епархии священник Андрей Николаев, сожжённый в 2006 году в собственном доме вместе со своей супругой и тремя малолетними детьми, и ещё сотни и тысячи таких, верных Христу пастырей.

На этом фоне весьма странными кажутся слова председателя ОВЦС МП митрополита Волоколамского Илариона о возможной канонизации протоиерея Александра Меня, чья деятельность и взгляды вызывали и вызывают лишь смущение у многочисленных верующих, и чья кончина и её обстоятельства также остаются весьма неясными. Был ли это обычный бытовой конфликт, вылившийся в убийство, или отца Александра, действительно, убили за исповедание Христа, никто точно не знает и вряд ли когда-то узнает.

Более того, ни о каком молитвенном почитании убитого священнослужителя в России и за границей речи не идёт. Скорее, напротив — фигура священника вызывает лишь раскол среди верующих и духовенства. Но это нисколько не останавливает председателя ОВЦС митрополита Илариона, и он в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24» публично говорит о том, что отец Александр может быть канонизирован.

«Его кончина была трагической, и я думаю, что если будет доказано, что она была мученической, он может быть канонизирован как мученик», — сказал председатель ОВЦС МП.

Отвечая на вопросы телезрителей о том, что священник, порой, допускал противоречащие христианскому учению высказывания, митрополит Иларион признал, что в трудах Меня, действительно, можно найти такие взгляды, которые имеют спорный характер, но он считает их его «частным богословским мнением».

«Например, он в некоторых своих книгах проводил параллели между христианством и другими религиями, и эти параллели создавали впечатление, что между христианством и другими религиями гораздо больше общего, чем это есть в действительности. Вот подобная широта взглядов отца Александра Меня и тогда смущала читателей, и сейчас продолжает их смущать», — признал глава ОВЦС.

Но, тем не менее, отец Александр, по мнению митрополита Илариона, выдающийся миссионер, а потому ему можно это простить.

Русская линия