Комиссия Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю предлагает москвичам самим выбрать памятник для Лубянской площади…

Архитектурной доминантой Лубянской площади в Москве мог бы стать памятник исторической личности, способствующей объединению общества, например, святому князю Александру Невскому или благоверному князю Дмитрию Донскому, заявил во вторник главный архитектор, заместитель генерального директора Музеев Московского Кремля Андрей Баталов, сообщает РИА Новости.

По его словам, доминанта площади необходима, но ею не должна стать плоскостная композиция.

«Здесь должно быть что-то такое, что объединяет народ. Этот герой должен способствовать объединению общества, а не его разъединению», — сказал он на заседании Общественной палаты.

Баталов отметил, что в ходе обсуждений звучали разные варианты, в том числе Голгофский крест, памятник Минину и Пожарскому, царю Ивану III. Наиболее подходящими он назвал фигуры князя Александра Невского и Дмитрия Донского.

В ходе состоявшегося обсуждения Комиссия Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю предложит москвичам выбрать памятник, который может появиться на Лубянской площади. Помимо Феликса Дзержинского в список войдут, в частности, Александр Невский, Юрий Андропов и Иван III, сообщил глава комиссии Алексей Венедиктов.

«Следующий наш шаг — сделать шорт-лист, который мы сформируем совместно с организациями, принимающими в этом участие. Но я ещё раз подтверждаю, что в этот шорт-лист войдёт и Феликс Дзержинский, Александр Невский, Юрий Андропов и Иван III и другие серьёзные фигуры. Мы попробуем пропустить эти фигуры через максимально большое количество москвичей. Мы также направим предложения во все муниципальные советы города Москвы», — сказал Венедиктов на заседании комиссии.

По его словам, голосование может пройти на сайте «Активный Гражданин» или на сайтах московских СМИ. «Первая площадка — это муниципальные советы, где представлены все москвичи. Второе — это активный гражданин, третье — это сайты московских СМИ, но только те, которые защищены (один человек — один голос в течение суток)», — отметил он.

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