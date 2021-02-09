Русская линия
Сводка новостей от 9 февраля 2021

Митрополит Кифирский Серафим: От закрытия храмов эпидемия коронавируса лишь усилилась, а не ослабла
Иерарх Элладской Православной Церкви призвал не забывать о духовных причинах постигшего человечество поветрия…

Митрополит Кифирский Серафим7 февраля 2021 года митрополит Кифирский и Антикифирский Элладской Православной Церкви Серафим заявил, что эпидемия COVID-19 усилилась после того, как власти Греции приняли безумное с духовной точки зрения решение закрыть храмы, сообщает СПЖ со ссылкой на издание «Vima Orthodoxias».

В проповеди после богослужения митрополит Серафим отметил, что «нам не угрожает опасность ни от целования святых икон, ни от святых мощей, ни всего, что предлагается в храмах», а закрытие храмов, даже в «красной» эпидемиологической области — неправильно, так как «это большая ошибка и противоречит традиции нашей Церкви».

В качестве примера своей точки зрения митрополит Серафим привел города Салоники и Патры, «заявив, что празднование и шествие во время праздника святого Андрея было запрещено», и теперь там можно наблюдать вспышку эпидемии.

В то же время, отметил архиерей, «говоря о Салониках, я хочу подчеркнуть, что святые не мстят, а посылают нам послания».

Митрополит Серафим также считает, что «эпоха коронавируса» открыла «мысли многих сердец» в их отношении к Таинству Святого Причастия.

Русская линия

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Митрополит Кифирский Серафим: От закрытия храмов эпидемия коронавируса лишь усилилась, а не ослабла
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