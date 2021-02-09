Блаженнейший Митрополит Онуфрий: «Бог попускает нам испытания не за наши добродетели, а за наши грехи»

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский Онуфрий обратился со специальным посланием к организаторам и участникам Всеукраинского форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы», в котором призвал экспертов и общественных деятелей не забывать, что «Бог попускает нам испытания не за наши добродетели, а за наши грехи», сообщает официальный сайт УПЦ.

«Тема форума чрезвычайно актуальна, ведь угрозы, созданные всемирной пандемией, в первую очередь касаются человеческой жизни и здоровья. Забота о человеческом здоровье — душевном, а вместе с тем и телесное — была, есть и будет одним из главных приоритетов Церкви», — говорится в послании.

По словам архипастыря, Церковь «всегда с большим уважением относится к врачебной деятельности, в основе которой лежит служение любви, направленное на предотвращение человеческих страданий».

«Украинская Православная Церковь за каждой Литургией молится о прекращении губительного поветрия и за врачей, которые несут на себе бремя преодоления пандемии. Продолжая борьбу против коронавирусной инфекции, общество должно осознать духовные первопричины всего, что случилось. Бог попускает нам испытания не за наши добродетели, а за наши грехи и призывает бороться с грехом именно покаянием», — отметил Блаженнейший Онуфрий.

В связи с этим Предстоятель УПЦ призвал украинцев «взглянуть внутрь себя и сделать правильные выводы». «Это новое испытание отрезвляет нас и даёт возможность более правильно взглянуть на жизнь, оценить его и выстроить его в дальнейшем правильно для того, чтобы оно было полезно не только на земле, но и в будущем на небе», — заявил владыка.

Русская линия