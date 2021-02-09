Русская линия
Сводка новостей от 9 февраля 2021

Блаженнейший Митрополит Онуфрий: «Бог попускает нам испытания не за наши добродетели, а за наши грехи»
Предстоятель УПЦ призвал украинцев не забывать о духовных причинах того поветрия, которое поразило ныне весь мир…

Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский)Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский Онуфрий обратился со специальным посланием к организаторам и участникам Всеукраинского форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы», в котором призвал экспертов и общественных деятелей не забывать, что «Бог попускает нам испытания не за наши добродетели, а за наши грехи», сообщает официальный сайт УПЦ.

«Тема форума чрезвычайно актуальна, ведь угрозы, созданные всемирной пандемией, в первую очередь касаются человеческой жизни и здоровья. Забота о человеческом здоровье — душевном, а вместе с тем и телесное — была, есть и будет одним из главных приоритетов Церкви», — говорится в послании.

По словам архипастыря, Церковь «всегда с большим уважением относится к врачебной деятельности, в основе которой лежит служение любви, направленное на предотвращение человеческих страданий».

«Украинская Православная Церковь за каждой Литургией молится о прекращении губительного поветрия и за врачей, которые несут на себе бремя преодоления пандемии. Продолжая борьбу против коронавирусной инфекции, общество должно осознать духовные первопричины всего, что случилось. Бог попускает нам испытания не за наши добродетели, а за наши грехи и призывает бороться с грехом именно покаянием», — отметил Блаженнейший Онуфрий.

В связи с этим Предстоятель УПЦ призвал украинцев «взглянуть внутрь себя и сделать правильные выводы». «Это новое испытание отрезвляет нас и даёт возможность более правильно взглянуть на жизнь, оценить его и выстроить его в дальнейшем правильно для того, чтобы оно было полезно не только на земле, но и в будущем на небе», — заявил владыка.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Валерий Фадеев: Возвращение памятника Дзержинскому на Лубянку станет оскорблением для тысяч россиян, потерявших родных в застенках НКВД
Председатель Совета по правам человека при Президенте России раскритиковал предложение коммунистов вернуть в центр Москвы памятник организатору «красного террора»...

Блаженнейший Митрополит Онуфрий: «Бог попускает нам испытания не за наши добродетели, а за наши грехи»
Предстоятель УПЦ призвал украинцев не забывать о духовных причинах того поветрия, которое поразило ныне весь мир...

Грузинские фантазёры
Никому неизвестная Ассоциация религиоведов Грузии вновь отметилась антицерковной провокацией — на сей раз скрывающие свои имена «теологи» сообщили о заговоре против Патриарха Илии...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем русского мыслителя И.С.Аксакова и героический бой крейсера «Варяг»...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика