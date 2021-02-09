Особые права Константинополя в православном мире — это первенство служения, а не власти, заявил иерарх Кипрской Православной Церкви…

Митрополит Тамасосский Исаия: Мы не будем молчать, когда Патриарх Варфоломей совершает ошибки

Митрополит Тамасосский Кипрской Православной Церкви Исаия заявил, что уважает Константинопольский Патриархат, но не будет молчать, когда он вторгается на территорию другой Поместной Православной Церкви и признаёт раскольников, сообщает СПЖ.

В интервью изданию «Ромфея» митрополит Исаия отметил, что для него «Вселенский Патриархат — это колыбель нашей византийской цивилизации, одно из самых святых учреждений Православия, действующее как ковчег и богословия, и византийской культуры».

Именно поэтому, говорит он, «мы никогда не предпримем шагов, которые намеренно нанесут вред Вселенскому Патриархату, но мы не будем молчать, если мы считаем, что что-то не так». «Говорить правду так, как вы чувствуете, — это не шаг против Вселенского Патриархата. Если вы любите кого-то, вы говорите ему именно то, во что вы верите», — подчеркнул иерарх.

Он также заявил, что ситуация, возникшая в мировом Православии из-за «украинского вопроса» — «это испытание, которое мы переживаем, это возможность духовного восстановления, как институционального, так и личного. Бог поможет нам, если мы сначала поможем себе».

В конце интервью митрополит Исаия процитировал Цицерона, который, по его словам, написал: «Трудно молчать, когда тебе больно».

Митрополит Исаия считает, что Константинопольский Патриархат должен не управлять другими Поместными Церквями, а служить им.

Отвечая на вопрос о привилегиях Фанара и о его «руководящей роли» и «координирующих функциях» в Православной Церкви владыка подчеркнул, что «примат Вселенского патриархата, который мы все чтим и уважаем, — это примат служения, а не власти».

Он также отметил, что его беспокоит тезис, выражающий значение Константинопольского Патриарха как «первого без равных», и высказал надежду, что эти слова — «академическая инициатива», «неверно истолкованная с богословской точки зрения», а не «уверенность во власти» главы Фанара.

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