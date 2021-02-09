Митрополит Тамасосский Исаия: Мы не будем молчать, когда Патриарх Варфоломей совершает ошибки
Особые права Константинополя в православном мире — это первенство служения, а не власти, заявил иерарх Кипрской Православной Церкви…
Митрополит Тамасосский Кипрской Православной Церкви Исаия заявил, что уважает Константинопольский Патриархат, но не будет молчать, когда он вторгается на территорию другой Поместной Православной Церкви и признаёт раскольников, сообщает СПЖ.
В интервью изданию «Ромфея» митрополит Исаия отметил, что для него «Вселенский Патриархат — это колыбель нашей византийской цивилизации, одно из самых святых учреждений Православия, действующее как ковчег и богословия, и византийской культуры».
Именно поэтому, говорит он, «мы никогда не предпримем шагов, которые намеренно нанесут вред Вселенскому Патриархату, но мы не будем молчать, если мы считаем, что что-то не так». «Говорить правду так, как вы чувствуете, — это не шаг против Вселенского Патриархата. Если вы любите кого-то, вы говорите ему именно то, во что вы верите», — подчеркнул иерарх.
Он также заявил, что ситуация, возникшая в мировом Православии из-за «украинского вопроса» — «это испытание, которое мы переживаем, это возможность духовного восстановления, как институционального, так и личного. Бог поможет нам, если мы сначала поможем себе».
В конце интервью митрополит Исаия процитировал Цицерона, который, по его словам, написал: «Трудно молчать, когда тебе больно».
Митрополит Исаия считает, что Константинопольский Патриархат должен не управлять другими Поместными Церквями, а служить им.
Отвечая на вопрос о привилегиях Фанара и о его «руководящей роли» и «координирующих функциях» в Православной Церкви владыка подчеркнул, что «примат Вселенского патриархата, который мы все чтим и уважаем, — это примат служения, а не власти».
Он также отметил, что его беспокоит тезис, выражающий значение Константинопольского Патриарха как «первого без равных», и высказал надежду, что эти слова — «академическая инициатива», «неверно истолкованная с богословской точки зрения», а не «уверенность во власти» главы Фанара.
Митрополит Тамасосский Исаия: Мы не будем молчать, когда Патриарх Варфоломей совершает ошибки Особые права Константинополя в православном мире — это первенство служения, а не власти, заявил иерарх Кипрской Православной Церкви...