|Сводка новостей от 9 февраля 2021
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Валерий Фадеев: Возвращение памятника Дзержинскому на Лубянку станет оскорблением для тысяч россиян, потерявших родных в застенках НКВД
Блаженнейший Митрополит Онуфрий: «Бог попускает нам испытания не за наши добродетели, а за наши грехи»
Грузинские фантазёры
Митрополит Кифирский Серафим: От закрытия храмов эпидемия коронавируса лишь усилилась, а не ослабла
Митрополит Тамасосский Исаия: Мы не будем молчать, когда Патриарх Варфоломей совершает ошибки
Этот день в Русской истории