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Сводка новостей от 9 февраля 2021

Архимандрит Савва Яньич: Святыням Сербской Церкви в Косово необходима срочная защита
На территории Косово и Метохии продолжается разграбление сербского исторического наследия…

Карта Косово4 февраля 2021 года косовская полиция задержала четверых косовских албанцев за кражу археологических артефактов в испостнице св. Петра Коришского под Призреном. Они были задержаны на 48 часов, но один из них по дороге сбежал, сообщает Православие.Ru.

Игумен монастыря Высокие Дечаны архимандрит Савва Яньич в очередной раз написал по этому поводу, что объектам Сербской Церкви в Косово и Метохии необходима срочная защита.

«Объекты нашей Церкви, находящиеся не в местах с доминирующим или просто присутствующим сербским населением, на протяжении многих лет — жертвы вандализма и грабежа. Испосница св. Петра и раньше была целью грабителей. Речь идёт о самой большой средневековой испоснице, где, несмотря на осквернение, всё ещё можно видеть сохранившиеся фрески».

Испосницы расположены в разный местах Косово и Метохии. Обычно это места подвигов древних монахов и подвижников, уединённые скиты. Кое-где при них сохранились храмы. Они, как и другие памятники, подвергаются осквернению со стороны местных албанцев.

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