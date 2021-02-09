Никому неизвестная Ассоциация религиоведов Грузии вновь отметилась антицерковной провокацией — на сей раз скрывающие свои имена «теологи» сообщили о заговоре против Патриарха Илии…

Ассоциация религиоведов Грузии, ранее в угоду Фанару попытавшаяся раздуть конфликт между Русской Православной Церковью и Грузинской Патриархией, выступила с очередной антицерковной провокацией. На сей раз неизвестные анонимы, называющие себя «грузинскими теологами», заявили о готовящемся смещении Патриарха Грузинского Илии в угоду Московской Патриархии.

Грузинская Патриархия сообщила, что 11 февраля 2021 года впервые за полтора года состоится Священный Синод Грузинской Православной Церкви. Сообщалось также, что он пройдёт под председательством Святейшего Католикоса-Патриарха Илии II. Но несмотря на это, данный анонс стал поводом для конспирологических теорий анонимных религиоведов, сообщает «Грузия Онлайн».

В Грузинской Патриархии не уточняли, какие темы должен обсудить Синод, однако «теологи» поспешили распространить «чрезвычайное заявление» по поводу анонсированного заседания. Они утверждают, что на повестку дня будет вынесен вопрос о смещении Патриарха Илии и назначении новым Предстоятелем Грузинской Церкви Патриаршего местоблюстителя, митрополита Сенакского и Чхороцкуского Шио (Муджири).

Характерно, что анонимы при этом ссылаются на конфиденциальные и такие же анонимные источники, и демонстрируют своё полное невежество в вопросе церковного управления в Грузинской Православной Церкви. Они утверждают, что назначенное заседание Священного Синода и его формат стали следствием заговора «группы грузинских епископов-русофилов», действующих по указанию «руководства Русской Православной Церкви».

Однако, даже если допустить, что Патриарх Илия, действительно, решит уйти на покой, это ни в коей мере не означает, что Предстоятелем Грузинской Церкви автоматически станет митрополит Шио. В его обязанности будет входить созыв Собора для избрания нового Предстоятеля, а никак не провозглашение себя Патриархом. Но об этом «грузинские теологи», видимо, ничего не знают.

Не случайно, в Грузинской Православной Церкви уже опровергли эту дезинформацию. Руководитель службы по связям с общественностью Грузинской Патриархии протоиерей Андрия Джагмаидзе назвал скандальные заявления «теологов» фантазиями. «Я очень прошу журналистов, не задавайте мне вопросов по поводу фантазий, о которых они здесь пишут», — написал Джагмаидзе на своей странице в Facebook.

Русская линия