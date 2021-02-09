Валерий Фадеев: Возвращение памятника Дзержинскому на Лубянку станет оскорблением для тысяч россиян, потерявших родных в застенках НКВД

Председатель Совета по правам человека при Президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев, комментируя инициативу группы коммунистов вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь Москвы, выразил надежду, что российские власти не станут воплощать это предложение в жизнь, так как оно раскалывает и без того неспокойное российское общество, сообщает газета «Взгляд».

«Я против возвращения памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь. Авторы этого предложения говорят, что площадь пустая, ей не хватает доминанты. Да, это правда. Они говорят, что сам памятник качественно сделан. Это тоже верно, он хорош. Но ведь в этом случае речь идёт не об архитектурных решениях, а о политических аспектах», — заявил Валерий Фадеев.

По мнению правозащитника, у значительной части населения России это «вызовет раздражение», поскольку тысячи россиян потеряли своих близких в застенках НКВД.

«Такое решение станет оскорблением для людей, так как многие ассоциируют Дзержинского с далеко не лучшими сторонами советской власти. Одни выступят за возвращение этого памятника, другие сразу начнут в который раз требовать выноса тела Ленина из мавзолея. У нас в стране что, мало других насущных проблем?» — задаётся вопросом глава СПЧ.

«Думаю, что в нынешних условиях поднимать эти вопросы неправильно», — заключил Фадеев.

Ранее против этой инициативы также неоднократно выступала Русская Православная Церковь и православная общественность.

Русская линия