Председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви, член Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов в интервью телеканалу «Спас» нелицеприятно и довольно откровенно рассказал о том, как он относится к прошедшим в минувшую субботу протестным акциям по всей России и какие выводы необходимо сделать властям из того, что произошло.

Ниже мы приводит текст значительной части его выступления:

«Мне представляется, что православный человек в любом событии, в том числе и в болезненном, должен увидеть нечто, что станет ориентиром для поведения в будущем. Извлечь некоторые значимые уроки. Мне кажется, минувшая суббота для многих стала важным разъяснением того, что монолитность российского общества — это иллюзия в значительной мере. И этот факт рано или поздно должен был быть выявлен и выйти наружу.

Конечно, к тому были очевидные провоцирующие обстоятельства, главное общемировое — это КОВИД. Мы видим рост социального, нравственного, психологического (вплоть до психиатрического) напряжения во всём мире. Предполагать, что Россия каким-то образом будет выключена из этих процессов, можно было бы лишь при большом желании занять позицию страуса, который голову опускает в песок.

Ясно, что есть разнонаправленные векторы. Ясно, что люди, находившиеся месяцы в изоляции или в полуизоляции, многие из которых переболели и часть тяжело (у многих социальные перспективы на будущее неопределённые) не могут быть в ситуации, когда завтрашний день, как кажется, будет тяжелее, чем сегодняшний. Это довольно непростое положение.

Плюс не будем скрывать, этот факт замолчать трудно, отнюдь не все довольны общественно-политическим климатом в нашей стране. Да, большинство голосует за нынешнюю нашу власть, за поправки к Конституции, есть многое, что поддерживается большинством общества, но это общество не монолитно. В соответствие с этим и тем, кто принимает решения, определяет политику, в том числе, молодёжную политику, нужно исходить из этого реального факта. Теперь им просто деваться некуда.

Что же касается жесткости столкновений, я думаю, что этот, скажем так, запал нелюбви был накоплен за довольно долгое время. И опять же учтём особенность нынешних последних месяцев или года, прожитого нашей страной и миром. Вот этот запал нелюбви, который до того сосредоточился в квартирах, в малом социальном кругу каждого человека, на самом деле оказался очень велик и в значительной мере иррационален. Ведь нынешний протест не несёт в себе никакого позитивного программного начала. Это просто выражение внутреннего ощущения, что всё не так, ребята, не так, как мне хотелось бы. Но не случайно же он коснулся в основном молодого поколения. Ну, к счастью, не школьников, как нас пугали, но решительно молодого поколения. То есть людей, не живших в Советском союзе и не помнящих его по своей жизни, в значительной мере, даже людей, не переживших 90-е годы в сознательном возрасте. То есть тех, которые в основном в ситуации достаточно комфортной защищённости, социальной, в том числе защищённости, прожили свою жизнь. Это с одной стороны. Но с другой стороны, получается так, что у них нет возможности сравнить с тем опытом, который, скажем, есть у моего поколения и в который очень не хочется возвращаться, опыт жизни в позднем Советском союзе. У них нет опыта церковных людей 90-х годов или просто людей, живших в 90-е годы, когда наряду с многим трудным, трагическим, было всё же и нечто вдохновляющее, надежда на обновление нашего общества и какую-то другую жизнь, которая в стране начнётся.

Мы, люди среднего и старшего возраста, имеем или два этих опыта или один. Но я могу себя поставить на позицию молодого человека, которому 16, 18, 20 лет, и он думает: «да, а до 2036 года всё то же самое, ни туда, ни сюда, всё те же лица, всё те же депутаты в Государственной думе, которые с 90-х годов, лидеры партий, которые уже скоро превратятся в стариков, но которых мы помним с 91−93 года. Что же никого в России нет больше, кто бы мог выразить чаяния людей?».

Вот ощущение того, что на самом деле это не так, ну и отсутствие возможностей, они приводят к такого рода явлениям, которые мы видели в минувшую субботу".

Русская линия