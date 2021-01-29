Заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви, настоятель киевского храма святителя Спиридона Тримифунтского протоиерей Николай Данилевич в интервью порталу Православие.Ru рассказал об итогах прошедшего 2020 года для канонической Церкви на Украине, отметив, что этот год прошёл под знаком борьбы с пандемией, которая во многом парализовала внешнюю церковную жизнь, но активизировала внутреннюю.

«На мой взгляд, главным событием внутренней жизни УПЦ стал процесс восстановления тех приходов, которые пострадали в кризисные 2018−2019 годы. В 2020 году много общин УПЦ построили новые храмы взамен тех, которые были захвачены раскольниками. Почти каждую неделю мы читали новости о том, как в разных населенных пунктах собирают средства на строительство, закладывают фундаменты будущих церквей, возводят всем миром, а потом освящают. И это, на мой взгляд, было самым важным событием внутренней жизни нашей Церкви в 2020 году», — отметил священник.

По словам отца Николая, «спокойные времена в жизни государства и общества — это времена развития УПЦ, а периоды неспокойствия, социально-политических волнений, революций и майданов — это времена развития «ПЦУ». «Поэтому, если на Украине будет спокойно, если государством будет вестись взвешенная политика в сфере религии, то развиваться будет УПЦ. А если опять начнутся потрясения, то это время для «ПЦУ».

«Неприятным сюрпризом для УПЦ было признание „ПЦУ“ со стороны Архиепископа Хризостома II и части Синода Кипрской Православной Церкви. Но, что важно, этот факт не повлиял на внутреннюю жизнь УПЦ. То есть частичное признание Кипрской Церковью наших раскольников ничего не изменило в межконфессиональной ситуации на Украине, ведь после этого — и вследствие этого — ни один приход от нас не перешёл в раскол. Отсюда можно сделать вывод, что любое признание „ПЦУ“ другими Поместными Церквями, которое потенциально возможно, уже не повлияет на внутреннюю жизнь нашей Церкви. Люди уже давно определились, где правда, а где ложь. В УПЦ действительно остались верные ей люди. И в стратегической перспективе любые признания со стороны Поместных Церквей „ПЦУ“ уже не помогут. Ведь, по сути, самое главное и самое важное для „ПЦУ“, чтобы их признали мы — УПЦ как истинная и исторически существующая на Украине Церковь. Почему? Потому что мы рядом и живём в одной стране. А любое заграничное признание ничего не даст „ПЦУ“, потому что такое признание внешнее и далёкое. Поэтому в этом плане они ничего не достигли. Они от нас отошли и к нам должны вернуться. Такой церковный принцип. Раскольники должны возвращаться в ту Церковь, которую они покинули, а не создавать новую», — заявил замглавы ОВЦС УПЦ.

Что касается внешней жизни УПЦ, то по словам отца Николая, в 2020 году она была отмечена «интенсивным общением с Сербской Православной Церковью». «Наш Предстоятель Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий посетил Черногорию. Делегация УПЦ во главе с епископом Виктором (Коцабой) была с визитом в Сербии и Черногории. Украинские православные иерархи участвовали в похоронах владыки Амфилохия Черногорского и Патриарха Сербского Иринея. Мы для себя в какой-то мере заново открыли наших православных братьев на Балканах и сблизились с ними. Наверное, это случилось потому, что вызовы, которые стоят перед Сербской и Украинской Церквями, во многом похожи».

«В феврале 2020 года в Киево-Печерской Лавре прошла международная конференция „Церковь мучеников: гонения на веру и Церковь в ХХ веке“. Вот это, несомненно, было одним из важных событий в богословской и академической жизни УПЦ. И очень хорошо, что удалось провести такой значимый представительный форум, поскольку большая часть сил УПЦ сейчас направлена на защиту Церкви от различных нападок со стороны. А здесь мы видим развитие академической деятельности, богословской мысли, актуализацию истории гонений на веру в советское время, обращение к памяти новомучеников и исповедников. Важно, чтобы такие конференции проходили регулярно, напоминая нам о самых близких по времени к нам святых», — продолжил священник.

«Подытоживая 2020 год и смотря с надеждой в год 2021-й, считаю, что на Украине мы должны строить нашу церковную жизнь по принципу, изложенному в библейской книге Неемии. Там идёт речь о тех временах, когда евреи вышли из Вавилонского плена и начали отстраивать стены своей столицы, а также Иерусалимский храм. Они работали, держа в одной руке мастерок, а в другой — меч, отбиваясь от племён, которые своими набегами хотели им помешать. Иными словами, они не только защищались, но и строили. Поэтому, на мой взгляд, и наша Церковь должна не только защищаться, но и созидать», — заявил отец Николай.

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