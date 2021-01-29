Протоиерей Николай Данилевич: Самым важным событием внутренней жизни УПЦ в 2020 году стало открытие новых храмов взамен силой отобранных раскольниками
Заместитель председателя ОВЦС УПЦ рассказал об итогах 2020 года для канонической Церкви на Украине…
Заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви, настоятель киевского храма святителя Спиридона Тримифунтского протоиерей Николай Данилевич в интервью порталу Православие.Ru рассказал об итогах прошедшего 2020 года для канонической Церкви на Украине, отметив, что этот год прошёл под знаком борьбы с пандемией, которая во многом парализовала внешнюю церковную жизнь, но активизировала внутреннюю.
«На мой взгляд, главным событием внутренней жизни УПЦ стал процесс восстановления тех приходов, которые пострадали в кризисные 2018−2019 годы. В 2020 году много общин УПЦ построили новые храмы взамен тех, которые были захвачены раскольниками. Почти каждую неделю мы читали новости о том, как в разных населенных пунктах собирают средства на строительство, закладывают фундаменты будущих церквей, возводят всем миром, а потом освящают. И это, на мой взгляд, было самым важным событием внутренней жизни нашей Церкви в 2020 году», — отметил священник.
По словам отца Николая, «спокойные времена в жизни государства и общества — это времена развития УПЦ, а периоды неспокойствия, социально-политических волнений, революций и майданов — это времена развития «ПЦУ». «Поэтому, если на Украине будет спокойно, если государством будет вестись взвешенная политика в сфере религии, то развиваться будет УПЦ. А если опять начнутся потрясения, то это время для «ПЦУ».
«Неприятным сюрпризом для УПЦ было признание „ПЦУ“ со стороны Архиепископа Хризостома II и части Синода Кипрской Православной Церкви. Но, что важно, этот факт не повлиял на внутреннюю жизнь УПЦ. То есть частичное признание Кипрской Церковью наших раскольников ничего не изменило в межконфессиональной ситуации на Украине, ведь после этого — и вследствие этого — ни один приход от нас не перешёл в раскол. Отсюда можно сделать вывод, что любое признание „ПЦУ“ другими Поместными Церквями, которое потенциально возможно, уже не повлияет на внутреннюю жизнь нашей Церкви. Люди уже давно определились, где правда, а где ложь. В УПЦ действительно остались верные ей люди. И в стратегической перспективе любые признания со стороны Поместных Церквей „ПЦУ“ уже не помогут. Ведь, по сути, самое главное и самое важное для „ПЦУ“, чтобы их признали мы — УПЦ как истинная и исторически существующая на Украине Церковь. Почему? Потому что мы рядом и живём в одной стране. А любое заграничное признание ничего не даст „ПЦУ“, потому что такое признание внешнее и далёкое. Поэтому в этом плане они ничего не достигли. Они от нас отошли и к нам должны вернуться. Такой церковный принцип. Раскольники должны возвращаться в ту Церковь, которую они покинули, а не создавать новую», — заявил замглавы ОВЦС УПЦ.
Что касается внешней жизни УПЦ, то по словам отца Николая, в 2020 году она была отмечена «интенсивным общением с Сербской Православной Церковью». «Наш Предстоятель Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий посетил Черногорию. Делегация УПЦ во главе с епископом Виктором (Коцабой) была с визитом в Сербии и Черногории. Украинские православные иерархи участвовали в похоронах владыки Амфилохия Черногорского и Патриарха Сербского Иринея. Мы для себя в какой-то мере заново открыли наших православных братьев на Балканах и сблизились с ними. Наверное, это случилось потому, что вызовы, которые стоят перед Сербской и Украинской Церквями, во многом похожи».
«В феврале 2020 года в Киево-Печерской Лавре прошла международная конференция „Церковь мучеников: гонения на веру и Церковь в ХХ веке“. Вот это, несомненно, было одним из важных событий в богословской и академической жизни УПЦ. И очень хорошо, что удалось провести такой значимый представительный форум, поскольку большая часть сил УПЦ сейчас направлена на защиту Церкви от различных нападок со стороны. А здесь мы видим развитие академической деятельности, богословской мысли, актуализацию истории гонений на веру в советское время, обращение к памяти новомучеников и исповедников. Важно, чтобы такие конференции проходили регулярно, напоминая нам о самых близких по времени к нам святых», — продолжил священник.
«Подытоживая 2020 год и смотря с надеждой в год 2021-й, считаю, что на Украине мы должны строить нашу церковную жизнь по принципу, изложенному в библейской книге Неемии. Там идёт речь о тех временах, когда евреи вышли из Вавилонского плена и начали отстраивать стены своей столицы, а также Иерусалимский храм. Они работали, держа в одной руке мастерок, а в другой — меч, отбиваясь от племён, которые своими набегами хотели им помешать. Иными словами, они не только защищались, но и строили. Поэтому, на мой взгляд, и наша Церковь должна не только защищаться, но и созидать», — заявил отец Николай.
Протоиерей Николай Данилевич: Самым важным событием внутренней жизни УПЦ в 2020 году стало открытие новых храмов взамен силой отобранных раскольниками Заместитель председателя ОВЦС УПЦ рассказал об итогах 2020 года для канонической Церкви на Украине...