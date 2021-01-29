Испанская полиция прервала Литургию и оштрафовала верующих одного из православных храмов, когда в нём собралось «слишком много верующих»…

Правоохранительные органы Испании с началом пандемии начали при помощи беспилотников отслеживать верующих, которых собираются в храмы. Об этом свидетельствует неприятный инцидент, который произошёл во время воскресной службы в православном храме святого преподобного Серафима Саровского в муниципалитете Вильяхойоса (Аликанте), сообщает Седмица.Ru со ссылкой на Noticia.Ru.

Дроны зафиксировали, что во дворе храма собрались верующие. На место тут же выехали четыре патруля полиции и Гражданская гвардия. В храме они обнаружили около 60 человек и обвинили их в несоблюдении социальной дистанции, которая сейчас действуют в Испании в связи с пандемией. При этом на всех присутствующих были маски, но это не спасло их от огромных штрафов.

Полицейские потребовали прекратить службу и освободить храм. В результате агенты Гражданской гвардии составили 32 протокола о «серьёзном нарушении санитарных норм». За них предусмотрен штраф в размере от 601 до 30 тысяч евро.

Стоит отметить, что это уже не первый подобный инцидент в Аликанте. Так, осенью сообщалось, что православные прихожане решили совершить Крещение новообращённых в море. На крестины собрались около 30 человек. Однако, местная полиция потребовала от них разойтись, так как тогда в Испании было запрещено собираться группами более 10 человек. Было ли в итоге совершено Таинство, остаётся неизвестным.

Русская линия