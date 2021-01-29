Правительство Польши в среду поздним вечером опубликовало в «Официальном вестнике» решение Конституционного суда республики о запрете в стране абортов по причине не угрожающей жизни и здоровью матери патологии плода. Таким образом вердикт формально вступил в силу, сообщает ТАСС.

Ранее власти откладывали публикацию принятого 22 октября прошлого года Конституционным судом решения о запрете абортов, аргументируя эту отсрочку необходимостью получить письменное обоснование. В среду оно было напечатано. Там сказано, что «человек с момента зачатия имеет право на жизнь», что гарантируется конституцией Польши.

Поясняется, что официально аборт в Польше можно сделать в случае угрозы жизни и здоровью матери, если есть высокая вероятность тяжёлого и необратимого поражения плода или неизлечимого заболевания, опасного для жизни и здоровья матери, а также если беременность наступила вследствие изнасилования. Такие заболевания как синдром Дауна, будущая инвалидность ребёнка, вероятность тяжёлого неизлечимого заболевания не могут теперь являться основанием для аборта в Польше.

Вслед за оглашением обоснования суда на улицах польских городов возобновились протесты феменисток и сторонников убийства детей в утробе матери. В Варшаве сотни участников акции вечером собрались у здания Конституционного суда и заблокировали близлежащую улицу. Полиция через громкоговорители призывала всех собравшихся разойтись, так как из-за пандемии массовые собрания в республике запрещены.

От здания суда толпа отправилась по центральным улицам города, заблокировав в том числе ключевые перекрестки. Целью сторонников абортов была штаб-квартира правящей в республике партии «Закон и справедливость». Однако проход вплотную к зданию был заблокирован полицейскими автомобилями и усиленными отрядами полиции.

«Бесплатные аборты для всех по требованию», «Свобода выбора вместо террора», «Аборт — это право, а не привилегия» — гласили тексты на транспарантах протестующих, которые хотят по-прежнему иметь права на убийство своих детей. Организаторы протестов требуют отставки правительства и ухода правящей в Польше партии «Закон и справедливость» Ярослава Качиньского.

Однако, власти Польши не собираются сдавать свои позиции и жёстко выступают в поддержку защиты права нерожденных детей на жизнь. В этом плане России до Польши ещё очень далеко. Наши власти сами финансируют аборты, а потом удивляются, что в прошедшем году население страны сократилось на 500 тысяч человек.

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