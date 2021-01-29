В селе Старые Трояны Килийского района Одесской области Украины неизвестные добрые люди, наконец, снесли последний остававшийся на Украине памятник организатору красного террора против русского народа, вождю большевиков Владимиру Ульянову-Ленину, сообщает ТАСС со ссылкой на украинское агентство УНИАН.

Демонтаж идола, коими продолжают быть утыканы все города России, произошёл в Одесской области в ночь на среду. Кто именно снес монумент, агентство не сообщает.

Предпоследний на Украине идол Ленину был демонтирован 21 января этого года в села Калчева Болградского района Одесской области. Оба села, где сохранялись истуканы, стояли в районах, где проживают национальные меньшинства. Основную часть населения села Калчева составляют украинские болгары, Старых Троян — молдаване, гагаузы и болгары.

Одесская областная администрация в конце прошлого года обязала местные общины Старых Троян и Калчева демонтировать памятники Ленину. Однако власти муниципалитетов отказались их сносить, сославшись на отсутствие денег. В итоге им решили помочь неизвестные доброхоты.

После госпереворота в 2014 году на Украине был принят закон о декоммунизации, который предполагает демонтаж памятников, а также переименование топографических объектов, связанных с советской историей и большевиками. Это привело к тому, что Украина к её чести избавилась от идолов большевикам и гонителям Церкви, однако в России данный факт привёл к фактической заморозке подобного рода изменений.

В этих условиях остаётся только порадоваться за украинцев и в очередной раз огорчиться за жителей России, которые вынуждены терпеть на своих улицах истканы тем, кто активно уничтожал русский народ.

Русская линия