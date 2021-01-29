Русская линия
Сводка новостей от 29 января 2021

Украина отныне полностью очищена от идолов Ленина
В селе Старые Трояны Килийского района Одесской области неизвестные доброхоты снесли последний памятник организатору красного террора…

Свергнутый истукан ЛенинуВ селе Старые Трояны Килийского района Одесской области Украины неизвестные добрые люди, наконец, снесли последний остававшийся на Украине памятник организатору красного террора против русского народа, вождю большевиков Владимиру Ульянову-Ленину, сообщает ТАСС со ссылкой на украинское агентство УНИАН.

Демонтаж идола, коими продолжают быть утыканы все города России, произошёл в Одесской области в ночь на среду. Кто именно снес монумент, агентство не сообщает.

Предпоследний на Украине идол Ленину был демонтирован 21 января этого года в села Калчева Болградского района Одесской области. Оба села, где сохранялись истуканы, стояли в районах, где проживают национальные меньшинства. Основную часть населения села Калчева составляют украинские болгары, Старых Троян — молдаване, гагаузы и болгары.

Одесская областная администрация в конце прошлого года обязала местные общины Старых Троян и Калчева демонтировать памятники Ленину. Однако власти муниципалитетов отказались их сносить, сославшись на отсутствие денег. В итоге им решили помочь неизвестные доброхоты.

После госпереворота в 2014 году на Украине был принят закон о декоммунизации, который предполагает демонтаж памятников, а также переименование топографических объектов, связанных с советской историей и большевиками. Это привело к тому, что Украина к её чести избавилась от идолов большевикам и гонителям Церкви, однако в России данный факт привёл к фактической заморозке подобного рода изменений.

В этих условиях остаётся только порадоваться за украинцев и в очередной раз огорчиться за жителей России, которые вынуждены терпеть на своих улицах истканы тем, кто активно уничтожал русский народ.

Русская линия

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Украина отныне полностью очищена от идолов Ленина
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