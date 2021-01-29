|Сводка новостей от 29 января 2021
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Протоиерей Максим Козлов: Последние протесты показали, что монолитность российского общества — это иллюзия в значительной мере
Протоиерей Николай Данилевич: Самым важным событием внутренней жизни УПЦ в 2020 году стало открытие новых храмов взамен силой отобранных раскольниками
Украина отныне полностью очищена от идолов Ленина
В Испании начали отслеживать верующих с помощью беспилотников
В Польше вступили в силу новые ограничения на аборты
Этот день в Русской истории