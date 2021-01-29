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Блаженнейший Митрополит Онуфрий: Поведение Валентина Лукьяника свидетельствует о том, что он является провокатором и мошенником

28 января 2021 года Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий направил управляющим викариатства, наместникам и настоятелям монастырей и храмов Киевской епархии письмо, в котором обратил внимание на то, что проведенные в Киеве акций Валентина Лукьяника и «Всеукраинского православного братства святого Архистратига Божия Михаила» носят политический и провокационный характер и не имеют благословения, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В письме Архипастыря говорится о том, что организаторы пытались выдать свои акции как мероприятия Украинской Православной Церкви. «В связи с этим напоминаем, что В. Лукьяник и Всеукраинское православное братство не имеют ничего общего с Украинской Православной Церковью и не имеют Нашего благословения на свою деятельность».

«С грустью констатируем, что поведение Валентина Лукьяника свидетельствует о том, что он является провокатором и мошенником, который вводит в заблуждение наших верующих людей», — отмечает Блаженнейший владыка.

Русская линия