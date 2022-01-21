Генерал-майор А.С. Имшенецкий своею смертью запечатлел любовь к Родине во время Великого Сибирского «Ледяного похода». Он умер от тифа в селе Ук Иркутской губернии за пять дней до смерти генерала Каппеля 21 января 1920 г.

Александр Самуилович Имшенецкий родился 21 ноября 1871 г. Происходил он из дворянского рода Черниговской губернии, его отец был священником, в 1891 г. он окончил Черниговскую духовную семинарию. Получив духовное образование, он все же выбрал военную карьеру и в мае этого же года поступил в знаменитое Чугуевское пехотное юнкерское училище. Окончив его в 1893 году по первому разряду, он был выпущен подпоручиком в Ахалцыхский 162-й пехотный полк. Этот полк стал по-настоящему родным для Имшенецкого-почти всю свою военную карьеру в русской Императорской армии он провел в его рядах. В сентябре 1897 г. Имшенецкий был произведен в поручики, а в сентябре 1901 г. — в штабс-капитаны. В рядах родного полка он принял участие в русско-японской войне. В войну полк вступил в январе 1905 г., причем благословлял и напутствовал на подвиги этот полк лично будущий святой страстотерпец Государь-Император Николай II. В 1905 г. Имшенецкий был произведен в капитаны и в этом же году — награждён орденом св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (Аннинское наградное оружие). В Марте 1907 г. за участие в боях прошедшей войны ему также был пожалован орден св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом. После войны он служил в Могилёве командиром 5-й роты 162-го Ахалцыхского полка, в 1910 г. произведен в подполковники.

Участник Великой войны с июля 1914 года в составе своего полка, который входил в 41-ю пехотную дивизию, в 1915 г. произведен в полковники. Участник Луцкого прорыва. В 1917 г. за храбрость был награждëн Георгиевским оружием, а затем за июньские бои и у д. Конюхи был награждён офицерским орденом Святого Георгия 4-й степени.

В декабре, после развала фронта, прибыл в Казань, где вступил в тайную офицерскую организацию. В годы гражданской войны с 1918 г. командовал 1-м Казанским Добровольческим полком и 1-й Самарской стрелковой дивизией, в 1919 г. произведен в генерал- майоры с назначением командующим Волжской группой войск в составе Московской группы армий Восточного фронта. Судьба ген. Имшенецкого на протяжении всей Гражданской войны командовавшего добровольцами — волжанами, оказалось удивительным образом связана с судьбой другого героя Поволжья ген. Каппеля. Оба они умерли в тяжёлых условиях Сибирского «Ледяного похода» с разницей всего в 5 дней. Волжане лишились сразу 2-х своих выдающихся командиров.

Хотелось бы отметить, что в настоящее время ИА «Белые войны» выпустило издание 12-й книги из одноименной военно-исторической серии. На этот раз книга получила название — «Добровольцы» и посвящена офицерам, которые участвовали 1-ом и 2-ом Кубанских походах Добрармии на Юге и Великом Сибирском Ледяном — на Востоке. Один из разделов книги посвящён как раз генералу А.С. Имшенецкому. Научные редакторы серии д. и. н. В.Ж. Цветков и д.и.н. Р.Г. Гагкуев.

Русская линия