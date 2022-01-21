Большинство предложений Православной и Католической Церквей не включили в проект изменений Конституции Белоруссии…

В опубликованный для обсуждения проект изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии не включили большинство предложений Белорусской Православной и Католической Церквей. В итоговом проекте нашло отражение только одно предложение, которое поддержали и православные, и католики, — то, что брак — это союз мужчины и женщины, сообщает «Сибирская католическая газета».

Ранее Белорусская Православная Церковь просила включить в проект положения:

— защищающие традиционные для нашего общества христианские семейные ценности;

— гарантирующие право на жизнь с момента зачатия;

— утверждающие институт брака, как союза мужчины и женщины по рождению с целью создания семьи;

— устанавливающие приоритет семейного воспитания и позволяющие родителям воспитывать детей на основании своих религиозных убеждений;

— закрепляющие право каждого человека на духовно-нравственное развитие;

— гарантирующие каждому возможность реализации его прав и свобод независимо от развития и использования цифровых, нано-, био-, медицинских, электронных и иных технологий;

— препятствующие деструктивным проявлениям информационных технологий, распространению негативных явлений «псевдокультурного» характера.

В свою очередь, католики просили внести следующие изменения:

— В статью 8 Конституции: В вопросах, касающихся семейных ценностей и семейной политики, приоритетными являются национальные интересы и законодательство.

— В статью 24 Конституции: Каждый имеет право на жизнь с момента зачатия и до момента естественной смерти.

— В статью 32 Конституции: Традиционные семейные ценности являются приоритетом государственной политики. Брак — это союз одного мужчины и одной женщины. Родители имеют исключительное право на воспитание своих детей так, как они считают необходимым по их убеждениям, если это не противоречит закону.

Однако, белорусские чиновники фактически проигнорировали большинство требований православных и католиков, отказавшись запрещать аборты и эвтаназию, а также препятствовать деятельности ювенальной юстиции в Белоруссии.

На Всебелорусском народном собрании в феврале 2021 года президент Александр Лукашенко заявил, что в течение 2021 года будет подготовлен проект новой Конституции страны. В середине марта в соответствии с указом президента была создана конституционная комиссия, которая занялась разработкой поправок к Основному закону и организацией их всенародного обсуждения. Проект обновлённой Конституции был опубликован 27 декабря. Конституционный референдум пройдёт в республике до конца февраля 2022 года.

Русская линия