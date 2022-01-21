Первая ракетка мира теннисист Новак Джокович посетил монастырь Острог, где поклонился мощам святителя Василия Острожского чудотворца. В монастыре, депортированный накануне из Австралии спортсмен пообщался с митрополитом Черногорско-Приморским Иоанникием и братией обители в монастырской трапезной. Их разговор коснулся последних событий и искушений, через которые за последний месяц прошел Джокович, сообщает Православие.Ru.

Митрополит Иоанникий пожелал сербскому спортсмену поскорее вернуться на теннисную площадку и начать заниматься тем, чем он прославил не только себя, но и свой народ и страну.

В знак молитвенной памяти и благословения митрополит подарил Джоковичу икону святителя и чудотворца Василия Острожского, чтобы святой стал для него помощником во всех добрых начинаниях.

В начале 2022 года сербский теннисист попал в неприятную историю, когда прибыл в Австралию на чемпионат Australian Open. Спортсмен не был привит от коронавируса, поскольку перенёс эту инфекцию в декабре, и представил справку о медотводе от вакцинации. Власти Австралии сначала приняли её, но затем нашли в документах какие-то неточности и дважды аннулировали и возобновляли визу Джоковича. В итоге теннисиста всё же депортировали и запретили въезд в страну на 3 года.

В столь строгом решении против первой ракетки мира многие увидели предвзятое отношение западных политиков к «непослушным сербам». Невозможно себе представить, что австралийские власти решились бы на высылку первой ракетки мира по теннису, если бы на месте серба был американец. Однако, Джокович не собирается опускать руки. Он неоднократно выступал с независимыми суждениями о положении дел в Сербии и ситуации в Черногории и Косово, и теперь вновь демонстрирует свою поддержку православным в Черногории.

Русская линия