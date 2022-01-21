В Сербской Православной Церкви заявили, что, несмотря ни на какие решения политиков, не собираются отказываться от своего духовного наследия в крае…

«Для нас важнее всего то, что Косово и Метохия — наш духовный Иерусалим», — подчеркнул Святейший Патриарх Сербский Порфирий, отвечая на вопросы корреспондента российского журнала «Международная жизнь». Он отметил, что как тысячелетиями после исхода евреи в диаспоре говорили «увидимся в следующем году в Иерусалиме», так и сербская молодежь приветствует друг друга словами «увидимся в следующем году в Призрене», показывая тем самым, что хранит память о том, что Призрен — это град сербских царей, престольный град, град царя Душана. «Чтобы все знали, что, например, ценность храма Богородицы Левишки, названного так по средневековому топониму, не измерить никакими земными сокровищами», — отметил Его Святейшество, слова которого приводит Служба коммуникации ОВЦС.

При этом Предстоятель Сербской Церкви указал на то, что в таком приветствии нет призыва к конфликту или какой-либо агрессии: «Наш путь, путь нашего государства, нашего народа и Церкви — это путь диалога, мирного сосуществования, уважения к каждому человеку, ко всем положительным человеческим убеждениям. Но это не означает, что Церковь проявляет какой-либо релятивизм по этому вопросу. По вопросу Косово и Метохии, обетованной сербской земли, Церковь — и лично Патриарх, стремится прямо, системно, различными способами повлиять на дух времени, на самое существо народа, совокупные общественные, политические и культурные обстоятельства в государстве так, чтобы характер рассуждений молодых поколений, выраженный в максиме „увидимся в следующем году в Призрене“, оставался постоянной парадигмой».

Он выразил глубокую благодарность «за поддержку в борьбе за справедливость и мир, за Косово и Метохию российскому государству, которое без колебаний налагает вето в Совете безопасности ООН, Русской Православной Церкви, другим Поместным Православным Церквам и греческого, и славянского миров, а также Папе Франциску».

Рассказывая о собственных впечатлениях от не так давно состоявшейся поездки в Косово и Метохию, Патриарх Порфирий провел параллели между духовной жизнью в этом крае и духовной жизнью в Западной Европе: «В южном сербском крае многие храмы разрушены, разграблены, осквернены — потому пустуют. В Европе тоже большое число опустевших церквей. С той лишь разницей, что они не разрушены и не осквернены теми, кто не желает Христа и Его Церковь. Храмы, где веками служили Литургии, ныне превращены в рестораны, торговые центры, туристические достопримечательности, дискотеки и тому подобные места массовых развлечений».

«Возможно, отсюда и берёт свое начало равнодушие к уничтожению церквей в этой части Европы и к страданиям христиан», — высказал предположение Святейший Владыка.

Он с горечью рассказал, что монастырь XIV века Мушутиште, где он был рукоположен в 1985 году, в 1999-м оказался разрушен жителями тех мест до самого основания. Разрушена была и приходская церковь, также датируемая XIV столетием, сожжены все сербские дома: «Изгнанные из села Мушутиште сербы, если им не чинят препятствий, каждый год приезжают на руины церкви, где я был рукоположен, на Пятидесятницу — храм был посвящен Святой Троице — и там совершается Святая Литургия. Такова картина духовной жизни в Косово и Метохии. Там, где храм был разрушен или сожжён, если этому не противодействуют местные власти, служба проходит раз в год — в день святого, в честь которого воздвигнут храм. В этот день собираются верующие».

«На севере Косовского края, где сербский православный народ остался в абсолютном большинстве, церковная жизнь, можно сказать, протекает нормально, обычно, как и во всех других районах Сербии, Республики Сербской, Черногории и т. д.», — констатировал Святейший Патриарх Порфирий.

Он также коснулся ситуации в так называемых сербских анклавах там, где преобладает албанское население, подчеркнув, что это, «по сути, настоящие гетто». Существование таких гетто он считает величайшим стыдом для Европы XXI века. Патриарх отметил, что духовная жизнь в этих гетто существует: в каждом анклаве есть священник, который на постоянной основе совершает службы в храме. «Можно сказать, что богослужения проходят как обычно. Только это „обычно“ нужно понимать очень и очень условно: повседневная жизнь замкнута внутри анклавов, иногда в пределах одной-двух улиц, и выходить вовне очень рискованно, особенно для женщин и детей», — сказал Предстоятель Сербской Церкви.

В организации и поддержании духовной жизни в этом краю — огромная заслуга епископа Рашско-Призренского Феодосия вместе с монашеством, священством и верным народом, констатировал Святейший Патриарх Сербский Порфирий.

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