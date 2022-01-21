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Сводка новостей от 21 января 2022

По доносу своего собрата священника
Прокуратура Греции завела уголовное дело на афонских монахов, которые якобы призывали не делать прививок от коронавируса…

АфонПрокуратура Салоников завела уголовное дело в отношении монахов Святой Горы Афон, выступающих против прививок от коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на греческое издание «Вимо Ортодоксия».

Поводом стали заявления афонского иеромонаха Иосифа. Он сообщил о монахах, которые призывают христиан не делать прививки. «Многие из, тех, кто приходил к ним на исповедь, умерли. Поскольку монахи советовали людям не делать прививку и утверждали, что коронавирус — это обычный грипп», — сказал иеромонах.

На основании этих заявлений глава прокуратуры Салоников потребовал провести расследование с целью установить личность монахов-антипрививочников, а также определить, есть ли в их действиях состав преступления.

На основании этих заявлений глава прокуратуры Салоников потребовал провести расследование для установления личности обвиняемых и определения того, имел ли место распространение ложной информации и связанные с этим случаи летального исхода.

Заявителя, иеромонаха Иосифа, в ходе разбирательства попросят назвать конкретных лиц и указать, когда и что именно они говорили. Только после этого монахов можно будет привлечь к уголовной ответственности.

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По доносу своего собрата священника
Прокуратура Греции завела уголовное дело на афонских монахов, которые якобы призывали не делать прививок от коронавируса...

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