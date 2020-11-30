Избранная глава Молдавии Майя Санду выступила за вывод из Приднестровья Оперативной группы российских войск (ОГРВ), боеприпасов и преобразование миротворческой операции с участием России, сообщает ТАСС.

«В Приднестровье находится оперативная группа войск Российской Федерации, в отношении которой никогда не было договоренностей со стороны Молдавии. Поэтому позиция государства состоит в том, что эти войска должны быть выведены, а оружие должно быть вывезено с территории нашей страны, — сказала Санду в понедельник на пресс-конференции. — Я продолжу обсуждать этот вопрос с руководством РФ. В прошлом году к нам приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу, он говорил о том, что Россия готова помочь в утилизации оружия».

Вместе с тем она высказалась за замену миротворцев РФ в Приднестровье на миссию гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. «В связи с тем, что опасности вооруженных столкновений давно нет, позиция молдавской стороны заключается в том, что эта миротворческая операция должна быть трансформирована в гражданскую миссию под эгидой ОБСЕ», — считает Санду.

В Приднестровье расквартирована ОГРВ численностью около тысячи солдат и офицеров, которые задействованы в проведении миротворческой операции и охраняют склады в Колбасне, где хранится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, свозившихся туда после вывода советских войск из европейских стран. Ранее министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Аурелиу Чокой заявил, что Кишинев ведет переговоры с Россией о выводе ОГРВ из Приднестровья, однако работу российских миротворцев признает законной.

Российские «голубые каски» были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова, подписанным 21 июля 1992 года президентами РФ и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья. В настоящее время они поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с миротворцами Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины.

Любопытно, что заявления Санду о выводе российских миротворцев звучат на фоне проходивших сегодня переговоров председателя правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министра Молдавии Иона Кику. «Главы правительств обсудили вопросы развития российско-молдавского торгово-экономического сотрудничества», — говорится в официальном сообщении по их итогам. Обсуждалось также участие Молдавии в Евразийском экономическом союзе в качестве государства-наблюдателя.

При этом бросается в глаза, что Санду не слишком понимает, каким образом можно осуществить те предложения, которые она выдвигает. Так в ОБСЕ весьма сдержанно отреагировали на его слова о наблюдателях в Приднестровье, отметив, что ничего не знают о таких планах молдавских властей и в любом случае такую миссию должны одобрить все страны-члены ОБСЕ.

Русская линия