Епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий: «Этими действиями уходящая власть, как и бесчисленное количество раз до того, показала что для неё нет лекарства»

Уходящие власти Черногории пошли на очередной антисербский демарш и объявили посла Сербии Владимира Божовича персоной нон грата, несмотря на призыв еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства Оливера Варгейи не делать этого, сообщает ТАСС.

В ответ Сербия также решила выслать посла Черногории в Сербии Тарзана Милошевича, но затем отозвала это решение.

Решение кабмина Сербии приветствовал еврокомиссар Оливер Варгейи, который написал на своей странице в Twitter, что «призывает Черногорию сделать то же самое» ради добрососедских отношений и регионального сотрудничества, которые являются основой процесса ассоциации с ЕС. Однако уходящее правительство Черногории не вняло призывам из Брюсселя.

После того, как МИД Черногории объявил посла Сербии Владимира Божовича персоной нон грата, епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий сделал специальное заявление, в котором дал оценку истинным причинам действий уходящего режима, сообщает Православие.Ru.

«Своим решением выслать посла Республики Сербии г. Владимира Божовича, — говорится в сообщении, — уходящая власть Черногории преследовала многоплановую злую цель: повысить напряженность и углубить разделение во всех слоях черногорского общества, особенно между братьями Православной веры; вызвать ответные меры со стороны Сербии и медийным шумом в регионе посеять как можно больше яда и братской ненависти. Этими действиями уходящая власть, как и бесчисленное количество раз до того, показала что для неё нет лекарства, только, если кто-то из её последователей однажды покается. Дай Боже!

Мы уверены, что подавляющее большинство людей этой страны желает иметь власть, которая будет учить и уважать историю Черногории такой какой она есть, без необходимости её перекраивать, сокращать или злоупотреблять. Власть, которая будет способствовать внутреннему диалогу для стабильности государства и взаимного уважения тех, кто различно думают и веруют. Власть, которой будут не нужны дипломатические скандалы и которая сумеет установить самые хорошие отношения со всеми народами и странами в регионе и шире. Особенно с братской Сербией. Надеемся, что новая демократически избранная власть Черногории, как только официально примет на себя ответственность, несмотря на то, что получит в наследство огромные и накопившиеся проблемы, уделит серьёзное внимание примирению поссоренных и устранению многолетних разделений в народе.

Молясь Богу о спасении всех, верующих и неверующих, разумных и неразумных. Призываем верующий народ Черногории в эти дни многочисленных искушений и возросших противоречий умножить свои молитвы за мир, понимание, сдержанность и преодоление пагубных разделений между братьями и братскими странами.

Желаем, чтобы всем православным христианам только что начавшийся Рождественский пост принес душевное и телесное здравие и духовное просветление от источника вечного света Богомладенца Христа, чтобы все мы жили в согласии и любви со всеми людьми доброй воли, настойчиво трудясь на общее благо и таким образом свидетельствовали патриотизм и преданность своему отечеству Черногории".

Накануне епископ Иоанникий начал возвращаться к своим архипастырским обязанностям, после того, как врачи констатировали его полное выздоровление. Решением Священного Синода Сербской Православной Церкви владыка назначен также администратором Черногорско-Приморской митрополии.

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