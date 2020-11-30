Сербские СМИ сообщают, что такое решение может быть принято из-за усиливающего в Сербии карантина по коронавирусу…

Выборы нового Сербского Патриарха могут быть отложены до мая

Выборы нового Предстоятеля Сербской Православной Церкви могут быть отложены до мая 2020 года из-за сложной эпидемиологической ситуации в Сербии, власти которой в последние дни идут по пути ужесточения карантинных мер, сообщает сербская телерадиокомпания РТРС.

Как отмечают сербские журналисты, такого не было 800 лет, ведь Сербская Православная Церковь потеряла одновременно и Патриарха Сербского Иринея, и митрополита Черногорского Амфилохия, которые пользовались всеобщей любовью и неизменным авторитетом.

До мая 2020 года Сербской Церковью продолжит руководить Синод, председателем которого был избран митрополит Дабробосанский Хризостом.

Тем временем сербское духовенство активно обсуждает кандидатуры тех архиереев, которые могут стать претендентами на Патриарший престол. При этом звучат имена митрополита Загребско-Люблянского Порфирия, митрополита Дабробосанского Хризостома, епископа Бачского Иринея, епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия, епископа Баня-Лукского Ефрема, епископа Франкфуртского Григория и других.

Телерадиокомпания РТРС обращает внимание, что из всех претендентов Собором Сербской Православной Церкви будут избраны трое кандидатов, после чего нового Сербского Патриарха укажет Дух Святый через жребий. Сербские журналисты особо указывают, что ни знаменитый Сербский Патриарх Павел, ни новопреставленный Патриарх Ириней не пользовались наибольшей поддержкой архиереев при своём избрании, но, тем не менее, были избраны Духом Божиим.

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