28 ноября 2020 года на набережной Феодосии состоялось торжественное открытие памятника легендарному генералу от инфантерии Петру Степановичу Котляревскому, прозванному современниками «кавказским Суворовым», сообщает сайт Российского военно-исторического общества.

В мероприятии приняли участие помощник Президента РФ Владимир Мединский, заместитель министра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ, генерал-полковник Андрей Картаполов, глава крымского парламента Владимир Константинов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, а также командование Черноморского флота России.

«Про Петра Котляревского можно снять такие фильмы, у него была такая жизнь и судьба, которая не придёт в голову ни одному сценаристу и ни одному писателю. Представьте себе: Украина, глушь, село, домик сельского батюшки, офицер, направляющийся к месту службы, останавливается на ночлег. Из-за непогоды он вынужден провести там несколько дней и смотрит на смышленого десятилетнего мальчишку и предлагает батюшке забрать его в армию и воспитать. Спустя год он прислал сержанта, забрал парня, и дальше началась эта удивительная судьба», — сказал Владимир Мединский.

По его словам, жизненный путь Котляревского является образцом служения Отечеству.

«Я скажу о второй части его жизни, когда одного из самых молодых генералов русской армии извлекли из-под горы трупов после тяжелейших, несовместимых с жизнью даже сейчас, ранений. Он как-то выжил и прожил ещё долгую, почти в 40 лет, жизнь. Этой жизнью он показывал образец того, как должен жить мужчина, русский офицер и русский патриот. Он не жаловался, у него была тяжёлая судьба, погибла жена, ребёнок. Он страдал от невероятных ранений, но он стал символом русского офицерства», — подчеркнул Владимир Мединский.

Он также напомнил, что в советские годы память о выдающемся военачальнике была подвергнута забвению, но сегодня он вновь служит примером для российских Вооруженных сил.

«При советской власти как-то не обращали на это внимания. Мавзолей, построенный самим Айвазовским, снесли, место захоронения потеряли, ни одного фильма снято про него не было, ни одной книги не написано, кроме небольшого рассказа Валентина Пикуля, ни одного памятника или памятной доски не установлено. То, что делается сегодня военными историками, любителями русской истории при поддержке Министерства обороны — очень благородное дело. Пусть на примере его жизни учится сегодня молодежь», — добавил помощник Президента России.

Конная фигура военачальника установлена Российским военно-историческим обществом на набережной Феодосии, неподалеку от Картинной галереи художника-мариниста Ивана Айвазовского, который был дружен с Котляревским. Проект памятника был выбран по итогам международного открытого конкурса. Творческий совет РВИО под руководством Андрея Кончаловского остановил свой выбор на работе скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина. Необычным элементом памятника стал мозаичный «персидский ковер», символизирующий поверженного противника — Персию.

Открытие памятника сопровождалось салютом из исторических пушек, установленных на набережной города. Расчеты трех орудий произвели по одному выстрелу. Ответный залп из салютных установок дал фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров», который стоит на рейде в феодосийской бухте. Также на рейде стоят малый ракетный корабль «Орехово-Зуево», патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» и корабль на воздушной подушке «Самум».

Генерал от инфантерии Петр Степанович Котляревский — участник русско-персидских и русско-турецкой войн, прошедший путь от рядового до генерала, по праву назывался «Кавказским Суворовым». В ходе штурма крепости Ленкорань в 1812 году Петр Степанович получил тяжелейшее ранение, вынудившее его уйти в отставку. Через 13 лет, в день своей коронации, Государь Николай I предложил ему стать главнокомандующим Кавказской армией. Котляревский вынужден был отказать, поскольку здоровье не позволяло.

По совету медиков он приобрел дачу «Добрый приют» в Феодосии, где и прожил до своей смерти в 1851 году. Ещё при его жизни главнокомандующий на Кавказе князь М.С. Воронцов, поклонник Котляревского, поставил ему памятник в Гяндже, которую тот в молодости штурмовал. После смерти генерала-героя в его честь по инициативе художника И. Айвазовского близ Феодосии на высокой горе в виду моря была построена часовня-мавзолей.

Во время похорон на рейде Феодосии выстроилась эскадра кораблей Черноморского флота с приспущенными траурными флагами. Генерал от инфантерии Котляревский был навечно зачислен в списки Грузинского гренадерского полка.

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