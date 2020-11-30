На Фанаре рады, что после первоначального охлаждения отношений между Киев и Константинопольским Патриархатом при приходе к власти на Украине Владимира Зеленского украинские чиновники вновь вспомнили о Стамбуле и стремятся воспользоваться ситуацией слабости украинского президента, чтобы постараться закрепить и продвинуть все свои успехи на Украине.

С одной стороны Фанар добился того, что на основе украинских раскольников получил на Украине структуру, которая полностью зависима от Константинопольского Патриархата, а с другой — он так и не смог ликвидировать или серьёзно ослабить каноническую УПЦ. Лишь два отщепенца из канонической Церкви согласились войти в «ПЦУ». Очевидно, что именно на это направление и будут приложены все силы Фанара.

Кроме того, нельзя забывать, что украинские власти много чего обещали фанариотам в качестве подарков, а потому Патриарх Варфоломей будет настойчиво поднимать вопрос о том, когда целый ряд храмов и монастырей будут переданы на Украине в его непосредственное подчинение.

Очевидно, об этом пойдёт речь во время грядущего визита Патриарха Варфоломея в Киев, который, по его словам, он намерен посетить в День Независимости Украины в августе 2021 года.

Русская линия