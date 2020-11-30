Папа Римский Франциск обратился с поздравительным посланием к Константинопольскому Патриарху Варфоломею I по случаю праздника св. Андрея Первозванного, покровителя Константинопольского Патриархата, и выразил надежду, что сближение Ватикана и Фанара продолжится и завершится общей Евхаристией, сообщает «Радио Ватикана».

30 ноября 2020 года письмо папы в Стамбуле зачитал кардинал Курт Кох, который в качестве почётного гостя присутствовал на Божественной литургии в церкви Святого Георгия.

В своём послании папа Франциск особо упоминает о недавней межрелигиозной встрече на римской площади Кампидольо (20 октября 2020 г.), в которой принимали участие Патриарх Варфоломей I и другие религиозные лидеры. Глава Ватикана отмечает, что многие страны истерзаны не только пандемией, но и войнами, а новые вооружённые конфликты продолжают губить множество людей.

«Несомненно, — подчёркивает папа, — все миротворческие начинания со стороны международных и национальных организаций полезны и необходимы, однако насилие и конфликты никогда не прекратятся, пока все люди не придут к осознанию собственной ответственности как братьев и сестёр».

По словам Франциска, он лично испытал дух братства на встречах с Константинопольским Патриархатом, и признаёт, что «желание ещё большей близости и взаимопонимания среди христиан» было проявлено Константинополем «ещё до того, как Католическая церковь и другие Церкви вовлеклись в диалог». В подтверждение своих слов папа Франциск процитировал окружное послание Священного Синода Вселенского Патриархата, обращённое сто лет назад к «Церквам Христа, везде сущим».

Этот документ не потерял актуальности, подчёркивает глава Ватикана, отмечая заметное сближение между Католической церковью и Вселенским Патриархатом в минувшем столетии. «Хотя препятствия остаются, я уверен, — пишет папа Франциск, — что, идя вместе во взаимной любви и продолжая богословский диалог, можно достичь цели: восстановления полного единства, выраженного участием в одной и той же Евхаристической трапезе, дабы объединить всех людей в единое тело на краеугольном камне единой и святой Церкви».

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