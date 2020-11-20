О том, как безбожные власти планировали использовать отобранные у Церкви храмы можно узнать на специальном сайте в Интернете…

В Санкт-Петербурге рассекретили архивы о советских планах в отношении Александро-Невской лавры, Казанского и Смольного соборов

Санкт-Петербургский архивный комитет разместил на своём портале документы об истории некоторых наиболее известных культурных объектов города в разные годы советского периода. Как сообщает пресс-служба ведомства, многие из них были недавно рассекречены и демонстрируются впервые, передаёт Интерфакс.

Среди объектов — Смольный собор, Александро-Невская лавра, Казанский собор, Таврический дворец, Русский музей, церковь Петра и Павла (Петрикирхе), Исаакиевский собор, Эрмитаж, Петропавловская крепость.

Представленные вниманию документы дают возможность познакомиться с теми планами и решениями, которые принимались на уровне Ленинградских обкома и горкома ВКП (б) — КПСС в отношении перечисленных культурных объектов и повлияли на их дальнейшую судьбу.

Свято-Троицкая Александро-Невская лавра

23 января (5 февраля) 1918 г. вступил в силу Декрет «Об отделении церкви от государства», запрещавший религиозные организациям владеть каким-либо имуществом и лишавший их прав юридического лица. В соответствии с декретом «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» все церковное имущество было национализировано. 13 января 1918 г. по приказу народного комиссара государственного призрения РСФСР А.М. Коллонтай все помещения Александро-Невской Лавры были переданы государству.

В 1932 г. здание Благовещенской церкви было отдано Государственному музею городской скульптуры. К 1936 г. на территории упраздненной Лавры разместились разнообразные мастерские и госучреждения: заводы, автобаза, больница, а также общежития. С этого времени комплекс зданий монастыря использовался под хозяйственные нужды. На территории Лавры до войны размещался детский сад культуры и отдыха Смольнинского района Ленинграда. Во время блокады здесь располагалась городская станция по переливанию крови.

С 1957 г. возобновились богослужения в Троицком соборе, ставшем приходским. Возрождение монашеской жизни в стенах Лавры началось с 1996 г.

Окончательная передача всех зданий монастыря епархии состоялась только 18 апреля 2000 г.

На территории Лавры расположено два кладбища. На Лазаревском кладбище (ныне — Некрополь XVIII в.) захоронены видные деятели истории, культуры, науки и политики XVIII-начала ХХ вв.: М.В. Ломоносов, Л.Н. Гумилев, А.А. Собчак и др. На территории бывшего Тихвинского кладбища размещен Некрополь Мастеров искусств. Здесь покоятся писатели, музыканты, художники XIX в., актеры и деятели театра XIX—XX вв.: М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, П.И. Чайковский, Н.М. Карамзин, И.А. Крылов, Ф.М. Достоевский, И.И. Шишкин, А.И. Куинджи, Г. А. Товстоногов.

Исаакиевский Собор

В феврале 1918 года в соответствии с декретом «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» все церковное имущество было национализировано здание собора и церковное имущество было национализировано. В 1918 году здание оказалось в ведении народного комиссариата имуществ республики, а уже в декабре 1919 года было передано в пользование прихожанам собора. Со стороны прихожан договор подписали более 30 человек, по его условию приход бесплатно пользовался собором, но был обязан обеспечивать оплату расходов по текущему содержанию здания (отопление, ремонт, охрана и тому подобное). В мае 1922 года в ходе изъятия церковных ценностей из собора было изъято 48 кг золотых изделий, более 2 тонн серебряных украшений. 29 апреля 1922 года его настоятель протоиерей Леонид Богоявленский был арестован. В марте 1923 года собор перешёл под управление обновленцев. Договор о пользовании собором с общественной организацией (приходом) из-за ненадлежащего исполнения ими обязанностей был расторгнут; службы прекращены, когда президиум ВЦИК 18 июня 1928 года постановил «оставить здание собора в исключительном пользовании Главнауки в качестве музейного памятника». Оставшиеся имущество храма было продано через Госфонд, а все колокола сняты и переплавлены.

12 апреля 1931 года в соборе был открыт один из первых в Советской России антирелигиозных музеев.

Во время Великой Отечественной войны собор пострадал от бомбёжек, артобстрела, холода и сырости; на стенах и колоннах местами сохранены следы от снарядов. В соборе во время блокады хранились экспонаты музеев из пригородов Ленинграда, а также Музея истории города и Летнего дворца Петра I.

С 1948 года функционирует как музей «Исаакиевский собор». В 1950—1960-х годах проведены реставрационные работы. На куполе устроена смотровая площадка, откуда открывается панорама центральной части города.

С 1931 года по 1986 год внутри храма функционировал маятник Фуко.

В 1990 году возобновлены церковные службы, в настоящее время они проходят ежедневно. Собор так и не возвращён Церкви.

Смольный Собор

Богослужения в соборе проходили вплоть до 1923 г., а в 1931 г. Смольный собор был закрыт, и стал использоваться как склад для декораций.

В феврале 1944 г. заведующий партийным архивом Ленинграда (ныне — ЦГАИПД СПб) И.Н. Никитин в докладной записке в ЛОК ВКП (б) ходатайствовал о передаче архиву помещения, входящего в ансамбль Смольного монастыря. 3 апреля 1944 г. было принято постановление, разрешающее реэвакуацию Ленинградского областного партийного архива и текущего архива ЛОК и ЛГК ВКП (б) из Челябинска в Ленинград.

С 24 октября 1944 г. партийный архив располагался в левом крыле ансамбля зданий бывшего Смольного монастыря. Сейчас в этом крыле располагается факультет международных отношений СПбГУ. В 1991 г. начался переезд архива в новое здание, который продолжался более 10 лет.

С 1990 по 2015 гг. в здании самого Смольного собора располагался концертно-выставочный зал. Только в 2015 г. было принято решение о передаче Смольного собора Русской Православной Церкви.

Казанский собор

С середины 1920-х гг. собор служил кафедральным собором обновленческой Ленинградской митрополии. 25 января 1932 г. был закрыт, а 15 ноября 1932 г. в здании открыли Музей истории религии и атеизма АН СССР. В 1935 г. инициативные граждане предлагали разбить на крыше собора сады и устроить прогулочные зоны. Но их предложение было отклонено в связи с тем, что крыша собора не была предназначена для этого.

С 1945 по 1955 гг. директором музея истории религии и атеизма был российский революционер, большевик, советский партийный и государственный деятель В.Д. Бонч-Бруевич. С 1950 г. по 1968 г. в соборе были проведены большие ремонтные работы: отреставрированы внутреннее убранство и фасады.

Музей в стенах собора просуществовал до 2000 г.

Богослужения в соборе возобновились с 25 мая 1991 г. и проходят до сих пор. Несколько лет действующий храм соседствовал с музеем, пока Государственный музей истории религии в 2000 г. не переехал на Почтамтскую улицу.

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