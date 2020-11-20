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Сводка новостей от 20 ноября 2020

Святейший Патриарх Кирилл попросил Владимира Путина обратить внимание на состояние Александро-Невской лавры
В день своего рождения Предстоятель выступил с единственной просьбой к главе России — провести к 800-летию лет со дня рождения Александра Невского реставрационные работы Лавры…

Владимир Путин и Патриарх Кирилл20 ноября 2020 года, в день рождения Предстоятеля Русской Православной Церкви, состоялась встреча Президента России Владимира Владимировича Путина со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. В ходе беседы, в частности, обсуждалась деятельность Русской Православной Церкви в период пандемии и текущие дела, сообщает Патриархия.Ru.

Глава государства поздравил Святейшего Патриарха Кирилла с днем рождения, а Его Святейшество, пользуясь случаем, попросил Владимира Путина обратить внимание на состояние Александро-Невской лавры.

В. Путин: Ваше Святейшество, мы давно договаривались увидеться, поговорить по текущим делам.

Начать, наверное, следовало бы с ситуации, в которой сегодня мы все работаем, в том числе и религиозные учреждения, Русская Православная Церковь. Как сейчас Вы оцениваете ситуацию?

Патриарх Кирилл: Церковь очень активно включилась в работу. У нас целый корпус духовенства, который работает в клиниках, специально подготовленные люди. И должен сказать, что несут очень самоотверженно это служение.

У людей, которые в связи постигшим недугом находятся на изоляции, огромная потребность в общении. Но у верующего человека есть желание и исповедоваться, и вместе помолиться со священником.

Первоначально, конечно, иногда наши медицинские коллеги сдержанно относились к нашей ревности. Но в настоящий момент отработан такой алгоритм, который предполагает участие священников по просьбе верующих людей в осуществлении пастырской работы непосредственно в тех местах, где содержатся люди, заболевшие коронавирусом. Должен сказать, что это очень по-доброму отзывается в сердцах людей. Когда человек лежит в изоляции, когда даже родственники не могут прийти, священник может найти правильные слова и помочь.

Кроме того, конечно, хотел бы несколько слов сказать о нашей работе и в больницах, и вообще об осуществлении социальной деятельности на приходах. Раньше вся деятельность сводилась к богослужению, по закону ничем другим Церковь не имела права заниматься. Но в новой России открыты все возможности, и поэтому, конечно, очень важные социальные программы осуществляются на приходском уровне. Особенно меня радует работа с молодежью. У нас появляется целый корпус волонтеров, молодых людей, которые жертвуют своим временем, и кладутся определенные силы на участие во всех тех социально значимых программах, которые существуют в Церкви.

Но если говорить о пандемии, то она не прошла и мимо наших священнослужителей. Есть жертвы, к сожалению. Но они были связаны в первую очередь с осуществлением пастырской работы. Не может священник уклониться от исполнения своего долга, даже если он рискует жизнью. Таково служение священническое. Не буду сейчас называть цифры, но есть люди, которые нас покинули в связи именно с тем, что инфекция поразила их настолько, что все это стало несовместимым с жизнью.

С другой стороны, конечно, и новый опыт мы приобрели, потому что одно дело — просто в больницу прийти, а другое дело, когда тебе нужно облачиться в «скафандр», соблюдать все требования, которые предъявляет медицина и вот в этих условиях осуществлять пастырское служение. Исповедуют, причащают, беседуют священники, и мы всячески это поощряем, потому что действительно у человека, который оказался в изоляции с тяжелым диагнозом и даже не имеет возможности с родственниками встретиться, единственная возможность иногда бывает такая, что только с батюшкой поговорить. Поэтому по милости Божией делаем то, что обязаны делать.

Церковь всегда ведь должна была бы этим заниматься. Но ведь долгие годы мы жили в условиях, когда даже трудно было подумать о возможности осуществлять какую-то социальную работу, это категорически запрещалось, так же как и работа с молодежью. Поэтому, конечно, новые условия жизни Русской Православной Церкви в современной России предоставляют такую возможность — раскрывать духовный потенциал людей, которые через участие в церковной жизни стремятся в том числе и делать окружающую жизнь лучше.

Поэтому большая благодарность у меня как у Патриарха лично Вам, да и всей нашей власти, да и просто современной России за то, что действительно она стала совершенно другой, и в этих условиях Церковь может активно осуществлять то, к чему она призвана самим Господом.

В. Путин: Очень хорошо.

Я со свой стороны хочу поблагодарить Вас, ну и всех священнослужителей и Русской Православной Церкви, и наших традиционных конфессий в стране за то служение, которое в этих очень сложных условиях несете.

Действительно, мы говорим про врачей, оправданно говорим об их героизме, но в этом смысле все люди, которые напрямую работают с человеком, они, конечно, заслуживают особых слов благодарности за труд, который они осуществляют.

Так что Вам большое спасибо.

Патриарх Кирилл: Спасибо.

В. Путин: Я вижу, у Вас есть какие-то вопросы.

Патриарх Кирилл: Да, есть один конкретный вопрос, который мне хотелось с Вами обсудить.

В. Путин: Да, пожалуйста.

Патриарх Кирилл: На следующий год, в 2021 году, 800 лет со дня рождения Александра Невского. Это, конечно, особая дата в истории нашего народа, потому что Александр Невский решающую роль сыграл в спасении России в то время, когда решалась ее судьба.

Россия была атакована и с Востока, и с Запада. Мудрость Александра Невского заключалась в том, что он разобрался в мотивах тех, кто вступил на территорию Руси. Те, кто шел с Востока, интересовались нашими желудками и карманами, а те, кто шел с Запада, интересовались нашим разумом и нашим сердцем. Сопротивляясь западному вторжению ливонских рыцарей, Александр Невский одновременно проявлял очень большую дипломатическую гибкость для развития отношений с восточными завоевателями и практически оградил Россию от опаснейших нашествий с Востока. И в честь Александра Невского — лавра в городе Санкт-Петербурге. И конечно, юбилей Александра Невского не может пройти это место.

Поэтому у меня несколько просьб обратить внимание на состояние Александро-Невской лавры, давно там не производилось ремонтов. В том числе в непростом состоянии находится и Санкт-Петербургская духовная академия, которая мне очень близка, потому что десять лет я был ректором академии.

Я хотел бы Вас познакомить с некоторыми соображениями, в первую очередь касающимися развития Санкт-Петербургской духовной академии как очень значительного центра, интеллектуального центра Русской Православной Церкви. Надеюсь получить Вашу поддержку на пути дальнейшего развития этого образовательного и духовного центра нашей Церкви.

В. Путин: Спасибо большое.

Ваше Святейшество, мы сейчас посмотрим это, внимательно все изучим, поговорим о деталях.

Но перед тем как мы перейдем к совсем рабочей части, хотел бы обратить внимание на то, что наша сегодняшняя встреча совпадает с Вашим днем рождения. Хочу Вас сердечно, от души поздравить с этим и пожелать Вам здоровья, пожелать Вам успехов на благо России и поблагодарить Вас за то, что Вы делаете для страны.

Патриарх Кирилл: Спасибо.

Русская линия

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