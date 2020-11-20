20 ноября 2020 года Священный Синод Русской Православной Церкви под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла принял решение вычеркнуть имя Архиепископа Кипрского Хризостома из диптихов Предстоятелей Поместных Православных Церквей из-за его решения признать украинских раскольников, сообщает Патриархия.Ru.

24 октября 2020 года за Божественной литургией в монастыре Пресвятой Богородицы Хрисороятиссы (близ г. Пафос) Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II помянул в числе Предстоятелей автокефальных Православных Церквей главу раскольнической группы на Украине Епифания Думенко.

В последовавших заявлениях Архиепископ Хризостом признал, что своё решение с членами Священного Синода Кипрской Церкви он не обсуждал, и о предстоящем поминовении они не знали.

Митрополиты Лимассольский Афанасий, Киккский Никифор, Тамасосский Исаия и епископ Амафунтский Николай в совместном заявлении осудили деяние Архиепископа за «грубое нарушение соборного, коллективного и демократического устройства нашей Православной Церкви и способа функционирования Кипрской Православной Церкви на основании этой системы», призвали его «немедленно отменить свое антиканоническое и не имеющее силы деяние». В Заявлении подчеркивается, что предоставление Константинопольским Патриархатом «автокефалии» украинским раскольникам «является действием самочинным, антиканоническим и антицерковным, поскольку Украинская Православная Церковь относится к юрисдикции Московского Патриархата».

Митрополит Морфосский Неофит на архипастырской встрече с верующими в Морфосской митрополии заявил, что «каноническим епископом города Киева был, есть и, надеюсь, будет митрополит Онуфрий», отметив, что «даже если большинство епископов поддержат Архиепископа, это не сделает Епифания каноническим архиереем».

Рассмотрев этот вопрос, члены Синода Русской Православной Церкви постановили:

1. Выразить глубокое сожаление в связи с совершенным Архиепископом Кипрским Хризостомом II антиканоническим поминовением в диптихах Православных Предстоятелей руководителя одной из украинских раскольнических групп, что свидетельствует о вступлении им в общение с раскольниками.

2. Подчеркнуть, что указанное решение принято Архиепископом Хризостомом единолично, без согласования с членами Священного Синода Кипрской Православной Церкви и, следовательно, не имеет соборного характера.

3. Принять во внимание, что Священный Синод Кипрской Православной Церкви на состоявшемся под председательством Архиепископа Хризостома заседании 18 февраля 2019 года выразил законные «сомнения в отношении возможности узаконения задним числом рукоположений, совершенных извергнутыми из сана, отлученными и анафематствованными епископами», имея в виду «епископат» новосозданной раскольнической структуры на Украине.

4. Отметить, что нынешнее решение Архиепископа Хризостома противоречит его неоднократным официальным заявлениям по украинскому вопросу, в частности, письму на имя Предстоятеля Русской Православной Церкви от 26 июля 2018 года, в котором Архиепископ Кипрский заверял, что «Кипрская Церковь никогда не отступит от своей позиции, которую мы Вам многократно излагали, то есть что всеми своими силами будет поддерживать позицию Русской Православной Церкви в вопросе так называемой автокефалии на Украине» и отмечал, что «эту позицию она считает справедливой и во всем оправданной».

5. Констатировать невозможность поминовения имени Архиепископа Кипрского Хризостома II в диптихах, молитвенного и евхаристического общения с ним, а также сослужения с теми иерархами Кипрской Церкви, которые вступят в церковное общение с представителями украинского раскола.

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