Свои соболезнования сербскому народу в связи с этим выразили Президент России и Святейший Патриарх Московский и всея Руси…

В пятницу, 20 ноября 2020 г., от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался Святейший Патриарх Сербский Ириней, сообщает Православие.Ru со ссылкой на официальный сайт Сербской Православной Церкви.

Свои соболезнования сербскому народу по этому поводу высказали Президент России Владимир Путин и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Примите глубокие соболезнования в связи с невосполнимой утратой — кончиной Его Святейшества Патриарха Сербского Иринея, — говорится в телеграмме Владимира Путина.

Многолетняя пастырская деятельность предстоятеля снискала ему заслуженный авторитет на Родине и за рубежом. Трудно переоценить его усилия, направленные на продвижение высоких духовных ценностей и на укрепление единства православного мира.

Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки священнослужителям Сербской православной церкви и всему братскому сербскому народу".

«С чувством глубокой скорби воспринял весть о кончине моего возлюбленного Собрата и Сослужителя Святейшего Архиепископа Печского, Митрополита Белградо-Карловацкого, Патриарха Сербского Иринея, — говорится в послании Патриарха Кирилла.

От имени архипастырей и пастырей, монашествующих и мирян Русской Православной Церкви, а также от себя лично выражаю соболезнования в связи с постигшей сестринскую Сербскую Православную Церковь горькой утратой.

Бог даровал Церкви святителя Саввы мудрого Патриарха, который посвятил делам ее духовного окормления всю прожитую им долгую жизнь. Исполненный искренней христианской любви к людям, покойный Первосвятитель, не щадя сил, всегда стремился быть рядом с паствой, утешаясь общением с народом Божиим, радуясь с радующимися и скорбя со скорбящими (Рим. 12:15). И в последний час своего земного странствия Святейший Патриарх Ириней разделил страдания тех верных, чей жизненный путь оборвала губительная эпидемия.

Новопреставленный Предстоятель своим высоким авторитетом и непоколебимой верностью священным канонам сделал многое для сохранения единства мирового Православия и поддержания канонического порядка в Святой Церкви Христовой.

Покойный был большим другом Русской Православной Церкви, которую неоднократно посещал с официальными визитами, побывав не только в первопрестольной Москве, но и в граде святого Петра, и у купели Киевского Крещения, и в столице Белоруссии Минске. Не раз Святейший Патриарх Ириней со святительским бесстрашием и прямотой выступал в поддержку гонимого канонического Православия на Украине.

Последним, но, к сожалению, не осуществившимся желанием почившего было совершить вместе со мною освящение храма святого Саввы в Белграде. Завершение создания внутреннего убранства этого благолепного собора, несомненно, войдет в историю как одно из главных свершений его Патриаршества.

Господь Иисус Христос, воскресение и жизнь (Ин. 11:25), да упокоит душу новопреставленного раба Своего в селениях праведных, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная.

Вечная и благая ему память!"

Будущий патриарх родился 28 августа 1930 года в селе Видова, в крещении получил имя Мирослав. Начальную школу окончил в родном селе. В 1951 году окончил Духовную семинарию им. Кирилла и Мефодия в Призрене. Затем окончил Богословский факультет Сербской Православной Церкви в Белграде, продолжил учебу в аспирантуре при Богословском факультете Афинского университета.

В октябре 1959 года был пострижен Патриархом Сербским Германом в монашество в монастыре Раковица с именем Ириней. 24 октября 1959 года рукоположен в сан иеродиакона, 27 октября — в сан иеромонаха.

С 1959 по 1968 год— преподаватель Призренской духовной семинарии. С 1969 года руководил монашеской школой Острожского монастыря. 1971—1974 годы — профессор и ректор Призренской семинарии.

В мае 1974 года, избран викарным епископом Святейшего Патриарха Сербского, с титулом Моравичский, а 14 июля того же года была совершена его епископская хиротония.

На заседании Священного Архиерейского Собора 21—28 мая 1975 года избран епископом Нишским. Настолован на трон Нишской епархии в Соборной церкви 15 июня того же года.

22 января 2010 года в Белграде, в первый день работы Архиерейского Собора Сербской Церкви, был избран новым патриархом Сербским.

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