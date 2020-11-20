Протоиерей Андрей Ткачёв: Хочется надеяться на благоразумие наших властей и на то, что храмы наши всё-таки на этот раз не закроются. И мы будем праздновать Рождество

Коронавирусная пандемия омрачила миллиардам людей практически весь 2020 год и готовится отобрать у нас новогодние и рождественские праздники. Но может ли COVID-19 по-настоящему отнять у христиан Рождество-2021? Как вообще люди относятся к уже ставшему привычным понятию «локдаун»? Телеканал «Царьград» на страницах своего портала в Интернете представил по этому поводу размышления известного православного пастыря и проповедника протоиерея Андрея Ткачёва:

У Клайва Стейплза Льюиса есть известнейший цикл сказок «Хроники Нарнии». Первая из них — это «Лев, колдунья и платяной шкаф», где маленькая девочка Люси через шкаф попадает в волшебную страну Нарнию, в которой существуют злые чары Белой волшебницы, заключающиеся, в частности, в том, что зима в этой стране есть, но нет Рождества. Этакий вечный декабрь, где никак не наступит Рождественский Сочельник.

Нечто подобное мы переживаем: будто проходим через шкаф, сквозь шубы в еловые лапы, раздвигаем их и попадаем в какую-то снежную сказочную страну. Как в «Хрониках Нарнии», нас встречает фавн Тумнус, зима есть, а Рождества нет. Ковидные фантазёры и все эти злые агенты, подпольные лаборатории, мировые заговоры и вся эта паршивая пена пытаются украсть у нас Рождество. Но как его можно украсть? На самом деле у верующего человека его украсть нельзя. Мы будем молиться. Хоть дома, хоть в подвале, хоть на чердаке. Но хочется надеяться на благоразумие наших властей и на то, что храмы наши всё-таки на этот раз не закроются. Мы будем петь колядки, будем садиться за стол и будем славить Христа, пришедшего во плоти.

Кстати говоря, на Западе, в Страсбурге, Бордо и Нанте во Франции люди вышли на демонстрации под лозунгами уже не Французской революции «Свобода, равенство и братство», а «Мы хотим мессу». Люди соскучились по богослужению. Католики говорят: мы мессу хотим, слышите! Это протестант может просто Библию взять, почитать и обрадоваться, а католику нужно богослужение.

Колумнист «Блумберга», некий Андреас Клют пишет, что из-за локдауна миру грозят большие потрясения, потому что люди уже подозревают государства в нечистоплотности, в избыточности карантинных мер, обвиняя в глобальности и тоталитарном характере. Клют приводит в пример 1625 год, бунты в Лондоне во время чумы. Где тоже требовали социальной дистанции, где тоже требовали не выходить на улицу, сидеть дома. И люди ошалели от этого. Так же и сегодня многие устали от масок и перчаток. А некоторые просто подозревают этот мир глобальный в паршивости, в нечестности по отношению к простым людям. Заметьте, Андреас Клют — это вам не какая-то там «Медуза», это «Блумберг».

Далее автор пишет, что через 33 года после 1625 года в Лондоне снова вспыхнули бунты по поводу чумы, потому что опять народу не нравились карантинные меры. И он говорит, что так будет и дальше, потому что народ не поменялся. Народ не доверяет власти, не любит то, что ему навязывают, народ хочет бунтовать. У нас же всё тихо.

Православные люди — это самые законопослушные люди во Вселенной. Если кто-то говорит «Рашка», мы говорим «богохранимое любимое Отечество». Если кто-то говорит «пора валить», мы каждый день говорим Богу: сохрани, помилуй и благослови наше Отечество, Господи. Мы молимся о богохранимой стране нашей, властях и воинстве её каждый день. То есть мы, православные христиане, самое влюблённое в Отечество население. И потому нас нельзя обижать, нельзя пережимать дальше, у нас нельзя забирать Рождество.

Вообще, мы очень любим страну и переживаем за власть. Но власть не может ничего не делать. Они делают, конечно, но должны понимать, что пружину нужно жать осторожно. Потому что люди устали, люди замучались. Это серьёзнейшая задача, о которой мы, православные христиане, молимся, просим мудрости, терпения и адекватности для наших властей. Чтобы они себя самих не подставили под вилы, не умножали градус ненависти, которая существует всегда, в любом обществе, по отношению к тем, кто сидит над твоей головой.

Итак, мы уже вошли в мягкий локдаун. Дай нам Бог всем мудрости и терпения, чтобы мы пережили и Новый год, и Рождество. Чтобы было меньше греха. Закрылись ночные клубы — и слава Тебе, Господи! Будет меньше пьяных на улице в Рождество — и слава Тебе, Господи! Здесь тоже есть свои плюсы, давайте их тоже оценим. Будем праздновать в церквах и дома. Только церкви нам не закрывайте! Потому что мы единственная категория населения, которая каждый день молится о вас. Все остальные проклинают, а мы молимся. Нас не обижайте, мы самые важные люди в стране.

Русская линия