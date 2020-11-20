Вологжане возмущены, что в святыне, которую у верующих в своё время силой отобрали большевики, в настоящее время располагается питейное заведение…

В Вологде представители городской общественности потребовали от властей закрыть пивной магазин, работающий в здании часовни святого Арсения Комельского и вернуть святыню Русской Православной Церкви. С открытым письмом к губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову, прокурору Вологодской области Александру Гриневу, а также митрополиту Вологодскому и Кирилловскому Савве обратились активисты движения «Зов народа», сообщает Благовест-инфо со ссылкой на портал NewsVo.

В письме говорится, что Арсеньево-Комельский монастырь был закрыт в январе 1920 года, все монастырское имущество было изъято, здания опечатаны, документы ликвидированы. При этом не только монашество, но и местные крестьяне выступали против уничтожения монастыря.

«Сегодня часовня Арсения Комельского, в борьбе за сохранение которой в лоне Русской Православной Церкви жители Грязовецкого уезда Вологодской губернии не щадили своих жизней, находится в частных руках. Собственником здания монастырской часовни, 100 лет назад фактически реквизированного у Церкви, т. е. отнятого беззаконно, сегодня является человек, который превратил ёе в питейное заведение», — говорится в письме активистов.

Общественники видят в размещении на часовне вывески «Пивоварни» оскорбление чувств верующих, наказание за которое предусмотрено ч. 1 ст. 148 УК РФ. Они просят правоохранителей провести проверку по данному факту и привлечь к ответственности виновных лиц. По их словам, вывеска оскорбляет «чувства православных христиан, проживающих не только в Вологодской области, но и по всей России».

Кроме того, активисты «Зова народа» считают, что здание обладает признаками памятника религиозного значения и нуждается в охране.

«В этой связи просим Вас принять исчерпывающие меры к присвоению часовне Арсения Комельского статуса памятника религиозного назначения в рамках установленных законом процедур (включение в перечень выявленных объектов культурного наследия, назначение и проведение государственной историко-культурной экспертизы), а также рассмотреть вопрос о его выкупе и возвращении в собственность Русской Православной Церкви Московского Патриархата», — пишут активисты.

Русская линия