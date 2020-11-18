В Русской Православной Церкви ответили на скандальное требование Жириновского закрыть храмы из-за того, что там якобы распространяется коронавирус…

Владимир Легойда: Сегодня для закрытия храмов нет никаких оснований

17 ноября 2020 года председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале прокомментировал требование Владимира Жириновского закрыть храмы на время карантина, сообщает СПЖ.

Владимир Легойда обратил внимание, что «не рестораны, не торговые центры, не общественный транспорт, не парки», а «именно открытые храмы почему-то вызывают у некоторых какое-то особенное раздражение». «И это при том, что правовых оснований для такого закрытия не существует, поскольку режим чрезвычайного положения никем не вводился», — подчеркнул он.

По словам председателя Синодального отдела, «Русская Православная Церковь пошла на беспрецедентные меры безопасности, которые строго регламентированы оперативно разработанными правилами».

Однако, «никто не может запретить соборной молитвы, особенно в условиях, когда угрозу заражения можно минимизировать», считает Владимир Легойда.

Председатель Синодального отдела недоумевает, на каких основаниях Жириновский сделал вывод о несоблюдении мер безопасности в храмах, «ведь полномочия депутата Государственной Думы не предполагают выполнения функций главного санитарного врача».

«Что же касается Владимира Вольфовича, то, как можно предположить, он давно не посещал храма, раз делает такие заявления. Но ведь никто и не заставляет его быть прихожанином, просим лишь о том, чтобы он не препятствовал другим жить полноценной жизнью христианина», — подчеркнул представитель Русской Церкви.

Русская линия