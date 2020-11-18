Русская линия
Сводка новостей от 18 ноября 2020

Вынесен приговор по уголовному делу об убийстве игумена Даниила (Соколова)
Убийца так и не смог внятно объяснить, почему он решился на это тяжкое преступление…

Свято-Троицкий Данилов мужской монастырь в Переславле-ЗалесскомСуд в Ярославле признал Александра Авдеева виновным в убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря в Переславле-Залесском игумена Даниила (Соколова), краже в особо крупном размере и незаконном проникновении в жилище, совершенном с применением насилия. По совокупности с предыдущим приговором ему назначено наказание в виде 15 лет колонии строгого режима, сообщает Патриархия.Ru.

Следствием и судом было установлено, что утром 7 июля 2016 года Александр Авдеев пришёл в монастырь с целью убийства игумена Даниила. Войдя в келью, он нанёс потерпевшему многочисленные удары ножом, которые оказались смертельными, затем обыскал келью и похитил денежные средства в размере 1,1 миллиона рублей.

При этом убийца так и не смог в суде внятно объяснить, почему он решился на это тяжкое преступление.

Расследование уголовного дела находилось на личном контроле председателя Следственного комитета Российской Федерации. Для раскрытия убийства следователи и оперативные сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД РФ проверили на причастность к нему более трех тысяч лиц. В числе проверяемых были лица из окружения игумена Даниила, наркозависимые, ранее судимые, в частности, за преступления на объектах религиозного культа, а также иные категории лиц. Со всеми ними был проведен комплекс следственных действий. Также изучены заключения более 430 судебных экспертиз. В совокупности эти доказательства подтвердили причастность Александра Авдеева к совершенному преступлению. Впоследствии в ходе проверки показаний на месте обвиняемый рассказал о его обстоятельствах.

Игумен Даниил (Соколов) пришёл в монастырь в 1997 году. Через два года был пострижен в монашество и рукоположен в священный сан. Более десяти лет отец Даниил нёс различные послушания в обители, участвовал в восстановлении Успенского Пошехонского Адрианова монастыря. В 2012 году игумен Даниил был назначен исполняющим обязанности настоятеля Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря, в 2014 году утвержден в должности игумена. 7 июля 2016 года тело отца Даниила было обнаружено с колото-резаными ранами в одной из келий монастыря.

Русская линия

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