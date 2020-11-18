Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Феодор Лукьянов назначен настоятелем храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке в Москве сроком на год, сообщается в патриаршем указе, опубликованном на сайте Московской городской епархии, передаёт ТАСС.

«Иерей Феодор Лукьянов, настоятель храма свт. Митрофана Воронежского на Хуторской г. Москвы, в дополнение к несомому послушанию назначается временно исполняющим обязанности настоятеля храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке г. Москвы сроком на один год», — говорится в указе.

Таким образом, отец Феодор фактически стал продолжателем дела отца Димитрия не только в Патриаршей комиссии, но и на его приходах. При этом бросается в глаза, что все годы, которые отец Феодор провёл при отце Димитрии, он вёл себя очень скромно и никогда не рвался на первые роли.

Напомним, что протоиерей Димитрий Смирнов возглавлял Патриаршую комиссию по вопросам семьи, защиты материнства и детства с октября 2013 года. 25 августа 2020 года Священный синод Русской Православной Церкви по его прошению освободил его от этой должности, назначив председателем комиссии священника Феодора Лукьянова, который был верным помощником отца Димитрия.

Русская линия