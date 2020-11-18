Русская линия
Сводка новостей от 18 ноября 2020

Денисенко считает, что фанарские планы по признанию «ПЦУ» окончательно провалились
Глава украинских раскольников указал, что такое признание сейчас означает согласие с верховенство власти Патриарха Варфоломея в Православии, а на это больше никто не пойдёт…

Порошенко, Денисенко и Епифаний18 ноября 2020 года глава «Киевского патриархата», престарелый раскольник и лже-патриарх Филарет Денисенко заявил, что «ПЦУ» больше не признает ни один Предстоятель Поместной Православной Церкви. Об этом он рассказал во время пресс-конференции организованной изданием «Интерфакс–Украина», сообщает СПЖ.

Отвечая на вопрос журналистки о признании «ПЦУ» со стороны Предстоятеля Кипрской Церкви, Денисенко заявил, что в этой Церкви — раскол: «Одна часть Кипрской Церкви — признает „ПЦУ“, а есть часть архиереев, которая не согласна с этим и сейчас идёт борьба».

«В связи с этим я хочу сказать, что ПЦУ, Православную Церковь Украины, больше не признает ни одна Церковь. Почему не признает? Потому что, если она признает этот Томос, то она признает верховенство власти Константинопольского Патриархата в Православии», — подчеркнул Денисенко.

По его мнению, «если какая-то Церковь принимает решение, что Константинопольский Патриарх не только первый по чести, но и первый по власти, то это уже потеря чистоты Православия. И поэтому Церкви не пойдут на это».

«Почему прошло почти два года, а Томос, дарованный Патриархом Константинопольским Варфоломеем не признает подавляющее большинство Церквей, кроме трёх?», — спрашивает Денисенко.

«А потому не признают, что там, в этом Томосе, заложено верховенство власти Константинопольского Патриархата. И поэтому признания „ПЦУ“ дальше не будет. А если кто-то и признает, то он признает верховенство власти Константинопольского Патриархата в Православии», — подытожил глава УПЦ КП.

Русская линия

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Денисенко считает, что фанарские планы по признанию «ПЦУ» окончательно провалились
Глава украинских раскольников указал, что такое признание сейчас означает согласие с верховенство власти Патриарха Варфоломея в Православии, а на это больше никто не пойдёт...

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