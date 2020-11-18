Суд признал неконституционной норму, лишающую верующих права на помещения, приспособленные ими под храм…

Конституционный суд РФ предписал поправить правовую норму, которая позволяет лишать религиозные организации помещений, приспособленных ими под храмы. Постановление КС, основанное на ранее вынесенных правовых позициях, опубликовано на сайте суда в среду, сообщает Интерфакс.

Поводом к рассмотрению дела послужила жалоба местной религиозной организации «Община православной церкви Божией Матери «Державная» города Твери. Заявитель оспаривал конституционность п. 1 ст.2 ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности».

Как следует из материалов, община более 20 лет пользовалась муниципальными помещениями, переданными ей городским комитетом по управлению имуществом. За это время верующие произвели ремонт и выполнили реконструкцию помещений, приспособив их под храм. Однако в 2016 году городские власти отказались продлить с общиной договор безвозмездного пользования помещениями. Суды встали на сторону властей, поскольку имущество изначально не было построено для религиозных нужд.

По мнению общины, закон нарушает принцип равенства религиозных объединений и несоразмерно ограничивает свободу вероисповедания.

Рассмотрев дело, КС указал, что законом прямо предусмотрена возможность передачи в собственность религиозных организаций имущества, которое создано не для религиозного использования, но изменено в соответствующих целях. В то же время нормы не позволяют однозначно определить правовой режим помещений в муниципальном здании, которые были реконструированы религиозной общиной.

КС заключил, что это порождает неопределенность в вопросе о правомерности изъятия таких помещений из пользования одной религиозной организации и передаче их другой религиозной общине.

Суд признал норму не соответствующей Конституции и предписал законодателю устранить неопределенность правового регулирования.

КС постановил, что после изменения закона тверская община имеет право на компенсацию, форму и размер которой определит суд.

Русская линия