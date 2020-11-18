Русская линия
Сводка новостей от 18 ноября 2020

140-летие со дня кончины и 200-летие со дня рождения
В ОВЦС МП предложили провести в Европе ряд акций в память о Ф.М.Достоевском…

Ф.М.ДостоевскийПамятные мероприятия в честь 200-летия со дня рождения Федора Достоевского можно провести за рубежом в рамках Дней духовной культуры России, заявил председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион, сообщает РИА Новости.

Это заявление он сделал на встрече оргкомитета Дней культуры, в которой также приняли участие замминистра культуры Алла Манилова и замминистра иностранных дел Сергей Вершинин.

Митрополит Иларион обратил внимание участников заседания на двойные памятные даты, связанные с жизнью великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского и приходящиеся на 2021 год 140-летие со дня кончины и 200-летие со дня рождения. По словам иерарха, данные события служат хорошим поводом для проведения памятных мероприятий в целом ряде стран.

По словам главы ОВЦС МП, наследие Достоевского известно всему миру, «на его имя откликнутся самые разные люди, и в памятных мероприятиях мы можем рассчитывать на самое широкое участие почитателей таланта нашего великого соотечественника».

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Владимир Легойда: Сегодня для закрытия храмов нет никаких оснований
В Русской Православной Церкви ответили на скандальное требование Жириновского закрыть храмы из-за того, что там якобы распространяется коронавирус...

Вместо отца Димитрия Смирнова
Настоятелем храма Благовещения Пресвятой Богородицы стал председатель Патриаршей комиссии по делам семьи священник Феодор Лукьянов...

Конституционный суд РФ встал на сторону верующих
Суд признал неконституционной норму, лишающую верующих права на помещения, приспособленные ими под храм...

140-летие со дня кончины и 200-летие со дня рождения
В ОВЦС МП предложили провести в Европе ряд акций в память о Ф.М.Достоевском...

Вынесен приговор по уголовному делу об убийстве игумена Даниила (Соколова)
Убийца так и не смог внятно объяснить, почему он решился на это тяжкое преступление...

Денисенко считает, что фанарские планы по признанию «ПЦУ» окончательно провалились
Глава украинских раскольников указал, что такое признание сейчас означает согласие с верховенство власти Патриарха Варфоломея в Православии, а на это больше никто не пойдёт...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память Святителя Ионы Новгородского...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика