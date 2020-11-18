В ОВЦС МП предложили провести в Европе ряд акций в память о Ф.М.Достоевском…

140-летие со дня кончины и 200-летие со дня рождения

Памятные мероприятия в честь 200-летия со дня рождения Федора Достоевского можно провести за рубежом в рамках Дней духовной культуры России, заявил председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион, сообщает РИА Новости.

Это заявление он сделал на встрече оргкомитета Дней культуры, в которой также приняли участие замминистра культуры Алла Манилова и замминистра иностранных дел Сергей Вершинин.

Митрополит Иларион обратил внимание участников заседания на двойные памятные даты, связанные с жизнью великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского и приходящиеся на 2021 год 140-летие со дня кончины и 200-летие со дня рождения. По словам иерарха, данные события служат хорошим поводом для проведения памятных мероприятий в целом ряде стран.

По словам главы ОВЦС МП, наследие Достоевского известно всему миру, «на его имя откликнутся самые разные люди, и в памятных мероприятиях мы можем рассчитывать на самое широкое участие почитателей таланта нашего великого соотечественника».

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