Скульптурная композиция посвящена встрече будущих царственных супругов в Крыму и станет традиционным местом, куда будут приезжать крымские молодожёны…

В Крыму открыли памятник Цесаревичу Николаю и его невесте Принцессе Алисе

30 октября Приморском парке Алушты в Крыму состоялась торжественная церемония открытия скульптурной композиции, посвященной встрече Цесаревича Николая Александровича и его Высоконареченной невесты Принцессы Алисы Гессен-Дармштадтской и Прирейнской, сообщает Православие.Ru со ссылкой на сайт ДОБРЫЕ ЛЮДИ.

Композиция представляет собой четыре скульптуры — это молодые Николай II и Алиса Гессен-Дармштадская и сопровождавшие их дядя Николая — Великий князь Сергей Александрович и его супруга Елизавета Федоровна — старшая сестра Алисы.

«10 октября 1894 года здесь в Алуште встретились жених и невеста: принцесса Гессенская Аликс — будущая великомученица, Всероссийская Императрица Александра Фёдоровна и Цесаревич Николай Александрович — будущий государь, мученик, страстотерпец Николай II. Тогда они были молоды, их впереди ждала счастливая совместная жизнь. Эта пара стала символом верности, символом благочестивой многодетной семьи и символом служения своему государству и своему народу», — такими словами начал торжественную церемонию председатель общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орёл» Константин Малофеев.

Епископ Ялтинский Нестор провел чин освящения памятника и поздравил всех с замечательным событием.

Председательница Наблюдательного совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова отметила благословенность Крыма и крымской земли: «Ведь именно здесь хотела и мечтала жить Царская семья. Давайте любить свою землю, крымскую землю, давайте беречь её, её памятники истории, давайте сохранять наше прошлое».

О значимости памятника для жителей и гостей Алушты сказала в своем приветственном слове заместительница главы администрации Галина Перепелица. «Миллионы гостей, которые будут посещать наш небольшой курортный городок будут иметь возможность соприкоснуться с историей нашего государства, с историей чувств», — отметила Галина Перепелица.

В завершении мероприятия было положено начало новой традиции — молодая семейная пара выпустила в небо белых голубей.

Русская линия