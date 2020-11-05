Эстонские власти обнародовали вопрос, который будет задан гражданам на референдуме на тему защиты традиционного брака…

Премьер-министр Эстонии и председатель Партии центра Юрий Ратас обнародовал формулировку вопроса предстоящего референдума на тему защиты традиционного брака, который должен пройти в Эстонии, сообщает Интерфакс.

«Брак в Эстонии должен остаться союзом мужчины и женщины?», — на такой вопрос должны будут дать ответ эстонцы.

Как пояснил премьер, если большинство проголосует за ответ «нет», то у парламента будет возможность, но не обязательство внести изменения в закон о семье. «Если же большинство ответит „да“, то это уже юридически обязывает, и парламент не может изменить определение брака в законе о семье. За исключением случая, когда будет проведен новый референдум, и на нем будет дан другой ответ», — заявил Ратас.

Он отметил, что в ведущей правящей Партии центра подавляющее большинство поддерживает позицию, что брак — это союз между мужчиной и женщиной. «Но, конечно, в партии есть и те, кто поддерживает расширение прав на брак. Лично я сторонник традиционной семейной модели. У меня четыре ребенка, я 15 лет в церковном браке», — рассказал премьер-министр.

Проведение референдума запланировано на весну будущего года, и он пройдет по инициативе правящей Консервативной народной партии, предлагающей внести вопрос о браке как союзе мужчины и женщины в Конституцию. Проведение народного опроса было запланировано и в коалиционном договоре нынешнего правящего союза.

Против референдума выступают оппозиционные Партия реформ и Социал-демократическая партия, считающие, что изменение Конституции в предложенном варианте политизирует и раскалывает общество, нарушает права содомитов.

Как заявила председательница крупнейшей оппозиционной партии Кая Каллас, «Владимир Путин, вероятно, будет очень рад, что Эстония сменила вектор и вместо ориентации на Европу берет пример с России, в которой недавно прошел подобный референдум».

Русская линия