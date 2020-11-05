После посещения Черногории тест на коронавирус у Предстоятеля дал положительный результат…

Предстоятель Сербской Православной Церкви Патриарх Ириней по своём возвращении из Черногории, где Его Святейшество принял участие в погребении митрополита Черногорского Амфилохия, прошёл тест на коронавирус, который дал положительный результат, сообщает Orthodoxtimes.com.

В результате вчера вечером Предстоятель был госпитализирован в военный госпиталь в Белграде.

Согласно совместному заявлению Сербской Православной Церкви и Министерства обороны Сербии, 90-летний Патриарх Ириней в целом чувствует себя хорошо, заражение проходит бессимптомно и без температуры.

Особо указывается, что госпитализация потребовалась для медицинского пристального наблюдения и контроля со стороны врачей, поскольку Патриарх Ириней уже в преклонном возрасте.

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