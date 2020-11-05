Архиерей Кипрской Православной Церкви высказали несогласие с главой Фанара после его слов о том, что «украинская автокефалия является завершённым церковным событием»…

4 ноября 2020 года четыре архиерея Кипрской Православной Церкви — митрополит Киккский Никифор, митрополит Лимассольский Афанасий, митрополит Тамасосский Исаия и митрополит Амафундский Николай — написали открытое письмо Патриарху Константинопольскому Варфоломею, в котором выразили несогласие с его позицией относительно «ПЦУ» и особых прав Фанара в православном мире, а также ответили на обвинения в свой адрес, сообщает издание «Ромфея», сообщает СПЖ.

Архипастыри выразили своё сожаление относительно сказанных Патриархом Варфоломеем слов о том, что якобы их «несогласие с решением Предстоятеля Церкви Кипра относительно автокефалии Украинской церкви раскрывают не чувствительность к экклезиологическому, каноническому порядку и единству Православия, а, скорее, безразличие к нему ради других целей».

В связи с этим, архиереи задают вопрос главе Фанара: «Имеем ли мы, в конце концов, право как члены Священного Синода Автокефальной Церкви Кипра свободно и бесстрашно выражать свои взгляды, даже если они отличаются от взглядов других наших братьев?»

«Правильно ли и соответствует ли это завету Священного Синодального института, которым управляются все Поместные Православные Церкви, что в случае, если какие-то синодальные архиереи не согласны, они подвергаются оскорблениям, слышат ненормативную лексику и оскорбительные выражения в свой адрес, потому что у них отличное от их Предстоятеля мнение по какому-то поводу?» — спрашивают митрополиты.

Кроме того, они задают вопрос и относительно того, «правильно ли, что Священный Синод абсолютно единогласно решает что-то по серьёзному вопросу, а Предстоятель пренебрегает и отменяет решение всего Священного Синода и поступает совершенно иначе?»

«Куда же подевалось тогда 34-е Правило Святых Апостолов, гласящее: „Епископам всякого народа подобает знать первого в них и признавать его как главу, и ничего превышающего их власть не творить без его рассуждения. Но и первый (Предстоятель) ничего да не творит без рассуждения всех. Ибо так будет единомыслие, и прославится Бог о Господе во Святом Духе, Отец, Сын и Святой Дух“?» — пишут иерархи.

«Относительно того, что касается других целей, которым мы якобы сознательно служим, мы полагаем, что до сих пор наше присутствие и служение в Пресвятой Церкви свидетельствует о качестве всего нашего служения и о безукоризненности нашей морали», — говорится в письме.

Кипрский архипастыри подчеркнули, что слова Патриарха Варфоломея о том, что «украинская автокефалия является завершенным церковным событием, и единственная экклезиологически последовательная позиция — это признание её православными братьями-Предстоятелями, как это произошло с автокефалией всех младших братьев Православных Церквей от Русской Церкви», не находит у них согласия, «поскольку ни один из Предстоятелей Поместных Православных Церквей не присутствовал на интронизации Епифания, и до сих пор только две Поместные Церкви его признали».

Боле того, по их словам, признание Думенко со стороны Архиепископа Кипра «является произвольным и незаконным актом».

«Каждый Вселенский Константинопольский Патриарх как Предстоятель Первого Трона Православной Соборной Церкви является „первым среди равных“ (primus inter pares). Это преимущество, не являющееся „преимуществом власти“, но „преимуществом ответственности и служения“ для единства Православия, правильности веры и любви», — уверены архиереи.

Митрополиты напоминают главе Фанара, что «Вселенский Патриарх есть и всегда должен быть вечным хранителем и гарантом как канонического порядка, так и подлинного функционирования Православной Синодальной и Иерархической Системы. Его особая задача — координация Православных Церквей по критическим вопросам межправославного интереса».

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