В Минск прибыл новый апостольский нунций Анте Йозич, который вручил верительную грамоту Александру Лукашенко и тем самым, по сути, признал его избранным президентом…

В Ватикане, похоже, сочли, что судьба невъездного в Белоруссию католического архиепископа Тадеуша Кондрусевича, для Католической церкви куда менее важна, чем добрые отношения с белорусскими властями и лично президентом Александром Лукашенко.

Буквально на следующий день после того, как белорусский лидер вновь заявил, что он видеть Кондрусевича в Минске больше не хочет из-за его антибелорусских действий, от папы Римского Франциска к Лукашенко прибыл новый апостольский нунций Анте Йозич, который даже словом не обмолвился о проблеме Кондрусевича.

Республика Беларусь и Ватикан продолжают работу над конкордатом. Важность этого вопросап отметил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, Йозич после вручения верительной грамоты главе государства Александру Лукашенко.

«Эта работа над конкордатом (соглашением) началась давно, и она будет продолжаться», — подчеркнул монс. Анте Йозич. Он также сказал, что открыт для продолжения сотрудничества на различных уровнях между Ватиканом и Белоруссией.

«Моя работа и мое присутствие здесь будут способствовать прежде всего укреплению морально-духовных ценностей», — обратил внимание апостольский нунций.

«Особые отношения связывают Беларусь и Ватикан. На международной арене мы вместе последовательно продвигаем такие важные инициативы, как борьба с торговлей людьми, противодействие насилию в отношении детей, защита традиционных семейных ценностей», — отметил в свою очередь президент Белоруссии.

Любопытно, что ряд белорусских прелатов в Белоруссии сочли такие действия представителей Ватикана едва ли не предательством. Некоторые из них даже выразили свой протест публично.

Русская линия