Власти католической Польши, которые многие годы добиваются того, чтобы поставить окончательный заслон убийству нерождённых детей в утробе матери, в очередной раз вынуждены были отступить под давление массовых акций протестов сторонников абортов.

22 октября Конституционный суд Польши принял решение о несоответствии Конституции закона, который разрешал женщинам делать аборт из-за тяжелого и необратимого дефекта или неизлечимой болезни ребенка, тем самым фактически запретив аборты в стране. После объявления судебного решения в Польше начались протестные акции борцов за право женщины на аборт.

На улицы Польши вышли десятки тысяч сторонников убийства детей, и на этом фоне польские власти решили «продолжить обсуждение этого вопроса». А пока они просто не стали публиковать решение суда, и оно официально не вступило в силу.

В связи с этим премьер-министр Матеуш Моравецкий призвал к переговорам с протестующими и оппозиционными депутатами, а президент Анджей Дуда предложил новый закон, который разрешит аборты при наличии опасных для жизни врожденных дефектов плода, но запретит, например, прерывать беременность при выявлении синдрома Дауна.

«Было бы неплохо выделить немного времени на диалог и на поиск новой позиции в этой ситуации, которая сложная и воспринимается эмоционально», — отметил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

Впрочем, есть ещё надежда, что польские власти всё же смогут провести нашумевшее решение Конституционного суда в жизнь. Дело в том, что в Польше, как и во всей Европе, сейчас вводится всё более жёсткий карантин, и массовые акции протестов будут запрещены на неопределённый срок. Этим затишьем и могут воспользоваться польские защитники детей во власти.

Тем не менее, это никак не сможет изменить того факта, что католическая Польша, славящаяся своими консерватизмом и нравственностью, на весь мир требовала продолжать убивать детей.

Русская линия