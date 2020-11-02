Несмотря на всю дипломатию Ватикана и давление на Минск, глава белорусских католиков поляк Тадеуш Кондрусевич, судя по всему, уже не вернётся в Минск. Об этом стало ясно после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с митрополитом Минским Вениамином мимоходом коснулся этой темы.

«Вы знаете, что мы очень ценим тот конфессиональный мир, который нам удалось сформировать за четверть века. Может, слишком нескромно, но я горжусь, что это произошло в годы, когда мне пришлось служить нашему отечеству. Я очень это ценю, это глубоко личное. Вы должны понимать, что мы тот межконфессиональный мир, который у нас сложился, никому не отдадим. Мы всегда будем ему привержены, — заявил Александр Лукашенко, слова которого приводит ИА Белта.

Глава государства заметил, что в Беларуси зарегистрировано множество религиозных конфессий и направлений, в том числе православные, католические и протестантские организации, общины старообрядцев, иудейские объединения, мусульманские и буддистская общины. «Нам удалось сохранить это равновесие и баланс при всех событиях, которые происходили и еще происходят, особенно в Минске. Конечно, не без ошибок и со стороны властей, и со стороны наших конфессий. Но (хочу, чтобы вы меня понимали и услышали другие) если хоть одна организация в Беларуси, будь то общественная или религиозная, будет нацелена на разрушение государства, я, конечно, буду вынужден на это реагировать. Я как глава государства по Конституции обязан защищать это государство, это моя первейшая обязанность», — подчеркнул президент Белоруссии.

В связи с этим Александр Лукашенко напомнил о ситуации с митрополитом Минско-Могилевским архиепископом Тадеушем Кондрусевичем, который «ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну». Подобное, предупредил глава государства, никому не позволено.

Таким образом, становится ясно, что Кондрусевич сможет вернуться в Белоруссию только в случае силового свержения Лукашенко или его добровольной отставки. Пока же ни того, ни другого не предвидится.

Русская линия