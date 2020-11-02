31 октября 2020 года, в пятую годовщину крушения самолета А321 над Синаем, в Троице-Измайловском соборе в Санкт-Петербурге была совершена панихида по погибшим. Богослужение возглавил клирик собора, настоятель строящегося храма великомученика Димитрия Солунского, посвященного памяти погибших в авиакатастрофе, иерей Сергий Кубышкин, сообщает ИА «Вода живая».

За богослужением молились родные и близкие усопших.

«С первых дней священнослужители были с родственниками погибших, поддерживая их в аэропорту, — сказал отец Сергий в слове после панихиды. — Прошло пять лет, четыре года мы в этот день совершаем панихиду. В Троицком соборе панихиду в память жертв теракта мы также совершаем в последнюю субботу месяца. Поминаем каждого погибшего. Время не лечит. Здесь собралась большая семья, которую объединила не радость, но горе. Мы все поддерживаем друг друга, исполняя таким образом заповедь о любви к Богу и к ближнему. Именно это — наша большая надежда и опора. Строится наш храм — зримое воплощение памяти о погибших. Помимо памятников на Серафимовском кладбище и на Румболовой горе в нашем городе будет действовать храм с социальным центром, где в память о погибших будут совершаться добрые дела».

Панихиды по жертвам теракта состоялись и в других храмах города. В полдень в храмах Санкт-Петербурга был совершен заупокойный звон.

Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», выполнявший рейс 9268 Шарм-эль-Шейх — Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. Погибли 224 человека: 136 петербуржцев, 44 жителя Ленинградской области, 44 жителя других регионов России, Украины и Белоруссии.

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